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Рефлексия леммингов на острове Змеиный

Рефлексия леммингов на острове Змеиный

Российские оккупанты продолжают свозить технику на остров Змеиный.

Так, на этой неделе они увеличили количество ЗРПК Панцирь-С1 на один, теперь их на острове – 4. Кроме того, размещён ЗРК Тор-М2 и заряжающие машины к ним.

Всего на острове размещено 22 единицы военной техники, среди которой 3 единицы РСЗО "Град", неустановленный комплекс РЭБ и прочая техника. В акватории близ Змеиного регулярно курсируют четыре катера БК-10 и два легкомоторных катера.

Очевидно, что российские оккупанты решили основательно окопаться на острове и наращивают там своё присутствие. Но вот ведь вопрос… зачем это всё добро, которое они уже три недели свозят на остров, имеет свойство самовозгораться? Что это? Рефлексии леммингов?

Источник: https://t.me/zloyodessit/15394

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