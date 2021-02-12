Реформа інституційного догляду та виховання дітей – це тест на зрілість суспільства

11 лютого відбулось засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства, на якому розглядались питання захисту права дитини в умовах одночасного проведення двох реформ - реформи системи інституційного догляду та виховання дітей та реформи децентралізації влади, відповідно до якої ресурси, повноваження та відповідальність щодо соціального захисту дітей передані на рівень територіальних громад.

З огляду на виключну важливість цього питання для Уряду, вперше за роки існування комісії на засіданні були присутні три Міністри, відповідальні за проведення реформи системи інституційного догляду – Міністр соціальної політики, Міністр охорони здоров’я, Міністр освіти і науки – кожен з яких підкреслив, що реформа деінституціалізації – це пріоритет та незворотність.

Коментує Марина Лазебна: «Впроваджувати зміни завжди складно, одночасно скоординовано в декількох різних сферах – в рази складніше.

Тому я щиро дякую всім, хто сьогодні приймає участь у нашій роботі, але ще більше – тим, хто щодня стає поряд та бере на себе відповідальність впроваджувати ці необхідні зміни задля того, щоб діти могли зростати та виховуватись у родинах, і держава, в першу чергу, підтримувала та зберігала сім’ю для дитини. Не на словах, а на ділі, не міряючись, хто більше любить дітей.

Хочу подякувати громадським організаціям за їх голос, мобілізацію та експертизу, за підкреслення проблем та практичний вклад у їх вирішення. Саме громадянське суспільство нещодавно поставило питання: «Чи не відбувається згортання реформи деінституціалізаціі ?».

Сьогодні ми розширили це питання, розклали його на окремі складові, детально розібрали, що саме зроблено, які проблеми є та, як їх вирішувати:

● Що вдалось і не вдалось зробити за чотири роки реформи деінституціалізації, які реальні причини цього. Які додаткові виклики виникли у зв’язку з децентралізацією.

● Чи використовуємо ми ті умови, в які нас поставила пандемія та карантинні обмеження, як можливості для спільних дій в найкращих інтересах дітей, чи створюємо нові проблеми ?

● Чи готові 1 438 громад взяти на себе відповідальність за захист прав понад семи мільйонів дітей, які в них проживають, чи забезпечені вони для цього фахівцями з соціальної роботи, чи є розуміння, як оцінити потреби сімей у соціальних послугах, як забезпечити надання цих послуг ?

● Чи готові ми якісно трансформувати більше 500 закладів інституційного догляду, з яких

— 119 відносяться до системи Мінсоцполітики,

— 38 - до системи МОЗ,

— 364 - до системи МОН (без ліцеїв, гімназій, військових, спортивних, наукових закладів).

Чи можемо ми їх не просто закрити або перейменувати, а й використати їх фахівців, методики, матеріально-технічну базу для допомоги сім’ям з дітьми і запобігання вилученню дитини з родини.

● І, зрештою, чи готова держава відмовитись від політики «залізного кулака» та допомагати громадам розбудовувати систему захисту дітей та надання необхідних соціальних послуг.

Я особисто впевнена, що ця реформа - наш тест на зрілість, як суспільства».

Источник: msp.gov.ua

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