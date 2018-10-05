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#Нічого не робиться. Реформы в Украине. ПЕРЕЧЕНЬ
Проведені
- Відкрито онлайн реєстр власності
- Скорочено 5270 співробітників НБУ, економія 490 млн. грн
- Україна вводить технічні фітосанітарні стандарти ЄС з 1 січня
- НБУ спростив порядок відкриття банками рахунків суб'єктів господарювання
- 1 день, проведений у СІЗО, в разі винесення звинувачувального вироку буде рахуватися як 2 дні ув’язнення
- Реєстрації юр. і фіз.осіб передана місцевим органам влади, банкам і нотаріусам
- Парламент запровадив поіменне голосування у місцевих радах
- Скасування довідки-рахунку: зареєструвати авто можна буде за 500 грн
- Україна приєдналася до угоди СОТ про державні закупівлі
- Заборонено дискримінацію в трудових відношеннях за сексуальною орієнтацією
- Мінінфраструктури покаже дані по ремонту доріг на сайті
- Експортерам спростили процедури оформлення товарів
- Ряд змін в освіті
- Мін'юст запроваджує новий сервіс - електронний апостиль
- Мін'юст обіцяє реєстрацію бізнесу за один день
- З ринку виведені банки-зомбі і банки-мийки
- Чиновники більше не мають права вимагати паперові довідки з реєстру майна чи бізнесу
- Кабмін скасував ліцензії на експорт кольорового металу
- Рада прийняла закон про прозорість держзакупівель
- Скасовано обов'язкову сертифікацію для 80 груп продукції
- Всі ЗМІ зобов'язані розкрити імена своїх власників
- ДФС запровадить єдиний стандарт і ціну розмитнення товарів
- Прийнято закон про онлайн - комерцію
- Створено онлайн - кабінет громадян на сайті пенсійного фонду
- Скасовано ліцензії, обмеження і 22 дозвільні процедури у сфері АПК
- Тепер ЗМІ можуть приходити на засідання комітетів ВР без запрошень
- Скасовано податки для неприбуткових організацій
- Стимуляція розвитку альтернативної енергетики
- Проведена істотна дерегуляція в морських портах
- Скасовано договори і акти при експорті послуг фрілансерів, програмістів, стокерів, копірайтерів
- Скасовано дозволи Мінекології на транскордонне перевезення більшості видів товарів
- Створено офіційний механізм електронних петицій
- Створена національна поліція
- Покращено забезпечення військових
- Скасували геологічний сертифікат буріння , обов'язковий карантинний сертифікат і фітосанітарний
- Ліквідовано штучний дефіцит порожніх вагонів під завантаження
- Порошенко підписав закони про енергосервісні компанії
- В Україні скоротили строк реєстрації нерухомості
- «Укрпошта» запустила швидку доставку з китайських інтернет-магазинів
- Мін'юст запустив ряд електронних сервісів
- В Україні вступив в силу закон про спрощення ведення бізнесу
- Мінінфраструктури "відкрило небо" в аеропорту Львова
- Скасовано 14 дозвільних документів в сфері АПК
- Знижено ставку страхування пасажирів поїздів з 1,5% до 0,2%
- Скасовано аналіз ізольованих баластних вод
- ДП Укрекоресурси перестало збирати гроші з імпорту в тарі
- Почали видавати закордонні біометричні паспорти
- Впроваджено систему електронних запорогових закупівель в міноборони
- Платежі за опалення в будинках без теплолічильників тепер прив'язані до фактичної погоди
- В Україні спростили процедуру погодження проекту землеустрою
- Вибори мерів великих міст тепер будуть проходити в два тури
- Відкрито реєстр власників транспортних засобів
- Мінприроди розкрило дані про власників родовищ
- Кабмін ввів знижку на портові збори для транзитних вантажів
- "Укрзалізниця" офіційно стала акціонерним товариством
- Рада підтримала публічні закупівлі
- Парламент ухвалив закон про бюджетну децентралізацію
- Ліквідовано Національну комісію з питань захисту моралі
- Держава провела конкурс на 3 ліцензії 3G
- Скасовано спец. пенсії
- Мінінфраструктури та ДФС скоротили час митного оформлення вантажів у портах
- Новий Закон «Про прокуратуру» обмежує її права, проте захищає прокурорів від тиску «згори»
- Рада ліквідувала УБОЗ, транспортну і ветеринарну міліцію
- Посадовець, який не може пояснити своє майно, буде віддавати його державі та може сісти
- Посилено відповідальність власників банків
- Система технічного регулювання частково гармонізована з європейською
- Єдиний соціальний внесок знижено з 36% до 22%: детінізація ринку праці завдяки зниженню ставок
- Скасовано ввізне мито на електромобілі
- Україна почала друк ID-карт замість паспортів
- У рамках дерегуляції скасують 177 регуляторних обмежень
- Розширено принцип мовчазної згоди при реєстрації бізнесу
- Держоргани позбавили права вимагати довідки
- Скорочення в НБУ , закриття регіональних відділень
- Ліквідовано держкомпанію "Автомобільні дороги України", повноваження передані облавтодорам
- Книгу обліку доходів для платників єдиного податку тепер можна вести в електронному вигляді
- В армії впровадили 65 стандартів НАТО
- Тепер повірка/ремонт лічиників буде відбуватись за рахунок коммунальників, а не споживачів
- Між Україною і США запрацювало "відкрите небо"
- Відтепер медогляд водії можуть пройти в усіх медзакладах
- Нацбанк дозволив українцям отримувати електронні платежі з-за кордону
- Уряд затвердив створення відкритих реєстрів по відшкодуванню ПДВ
- Спрощення процедури підключення до електромереж
- Упрощена процедура приватизации гос. активов и сняты ряд ограничений
- В украинских аэропортах упростили паспортный контроль
- Предоставление спецразрешений на пользование недрами теперь осуществляется через проведение аукционов
- Реєстрацію бізнесу та нерухомості передали місцевим органам влади
- Упрощена процедура получения украинских виз для граждан 27 стран
- Назначены пенсии инвалидам Евромайдана
- Украинские бизнесмены могут принимать участие в госзакупках в других странах
- Создана система электронного декларирования для чиновников и уголовная ответственность за сокрытие имущества
- Запущен сайт для получения административных услуг в электронном виде
- Кабмин отменил сертификацию лекарств с ЕС и США
- В Україні тепер в інтернеті можна реєструвати СПД та юридичні особи
- Отменена регистрация контрактов на экспорт металлолома в минэкономики
- Снижен НДС и разрешена торговля в салонах подержанными автомобилями
- Упрощена процедура регистрации лекарств из ЕС, США, Японии
- Введен институт частных судебных исполнителей
- Запущен поезд "Интерсити" сообщением Киев - Херсон
- Перестроена система корпоративного управления и поднят уровень прозрачности госкомпаний
- Судебная реформа
- Надано можливість банкам застосовувати електронні форми документів під час здійснення контролю за експортно-імпортними операціями
- Упрощён порядок привлечения иностранных инвестиций
- Создаются сервисные центры МВД
- Лицензию на осуществление хоздеятельности в строительстве теперь можно получить удаленно, в электронном виде
- Теперь регистрация договора покупки б/у автомобиля возможна в автосалоне
- Резко повышено наказание на вождение авто в нетрезвом виде
- Cформовані Сили спеціальних операцій ЗСУ
- "Єдине вікно" на митниці
- Онлайн-запис на весілля та зменшення сроків очикування реєстрації шлюбу
- НБУ разрешил выдавать гуманитарную помощь электронными деньгами
- Все запороговые закупки теперь только через ProZorro
- Упрощена оплата импорта услуг
- Ряд послаблений в начальной школе
- Упрощены правила установки счетчиков электроэнергии
- Узаконена система BankID
- Скасовані ліцензії на продаж алкоголю для невеликіх там місцевих виробників
- Експеримент з відміни держрегулювання цін на продукти харчування
- Отменена экологическая экспертиза и введена оценка влияния производства на окружающую среду
- Отменён ввозной сбор на металлолом
- Заключенным частично разрешено пользоваться интернетом
- Значительно сокращено время регистрации и снятия с учета автомобилей
- Зареєструвати земельну ділянку тепер можна онлайн
- Теперь можно заключать зарубежные договоры по email и инвойсу
- Либерализована система госконтроля, уменьшено количество проверок бизнеса
- Введено референтное ценообразование на лекарства
- Отменены 367 регуляторных актов
- Теперь при строительстве дорог обязателен международный контроль FIDIC
- Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения
- Уменьшено число проверок налоговыми, упрощено администрирование налогов
- Ліки в Україну ввозитимуть за спрощеною системою реєстрації
- Запущено онлайн-реєстр фізосіб і компаній-боржників
- Принят закон о внедрении единого электронного билета для общественного транспорта
- Отменено определение категорий сложности объектов строительства
- Запущена электронная очередь для безработных
- МВД начало выдачу международных водительских удостоверений
- Запущен «Онлайн будинок юстиції»
- Теперь можно размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без лицензий
- Кабмин отменил 120 актов, усложнявших деятельность бизнеса
- Отменено обязательное использование печатей
- Круговое движение в Украине стало главной дорогой во всех случаях
- Запущен открытый реестр НДС
- Принят закон о частных детективах
- Рынок электроэнергии
- Упрощено получение разрешительной документации на строительство
- Безвизовый режим с ЕС
- Виплата пенсій "відв’язана" від прописки
- В корпоративном праве внедрены процедуры squeeze-out и sell-out
- Упрощены строительные процедуры
- Отменено госрегулирование цен на продукты питания
- Введена обязательная сертификация энергоэффективности зданий
- Упрощен перевод дачных домов в жилые
- Отменена регистрация инвестиций и упрощен приём на работу иностранцев
- Введен конкурсный отбор судей КСУ и возможность простым гражданам подать конституционную жалобу
- Реформа среднего образования
- Стало возможно заказать справку о несудимости онлайн
- Пенсионная реформа
- Запущена судебная реформа
- Теперь европротокол при ДТП можно составить онлайн
- Легализованы электронные доверительные услуги
- Медицинская реформа
- НБУ упростил открытие и ведение счетов в банках - отмена печатей, онлайн-договор с банком
- Реформа ЖКХ
- Телемедицина в сёлах
- Ограничены возможности правоохранителей для проведения обысков у бизнеса
- Единое окно на таможне стало обязательным. Сокращены максимальные сроки досмотров
- Упрощена выдача спецразрешений на водопользование
- Госгеонедр открыла доступ к карте минеральных ресурсов Украины
- Кабмин отменил более 300 регуляторных актов
- Упрощены условия торговли валютой для банков и МФО
- Розблокована та спрощена приватизація держпідприємств
- Создаётся реестр заёмщиков банков
- Отменено требование предоставлять экологический сертификат при импорте автомобилей
- Упрощена процедура оформления разрешительной документации для добычи нефти и газа
- На сайті ПФЛ можна дізнатися свій стаж і пенсію
- Минздрав отменил талоны в больницах и медкарты для студентов
- Села и поселки отныне могут присоединяться к большим городам
- Создан институт международного финансового посредника
- Упрощена процедура покупки валюты для бизнеса
- Матерям будут компенсировать из бюджета оплату няни
- Разрешена трансплантация органов умерших
- Наведен порядок в добыче газа и нефти
- Упрощены денежные переводы в иностранной валюте
- Введены электронные кассовые чеки и возможность использовать смартфон вместо кассового аппарата
- Добавлены возможности контрактной службы в армии
- Валютная либерализация
- Земельные торги переведены на платформу Prozorro
- Теперь при ремонте или создании новых улиц будет обязательным создание велодорожек
- Усилена защита прав кредиторов
- Теперь при ремонте или создании новых улиц запрещено устанавливать рекламу и МАФы на тротуарах
- Принят ряд дерегуляционных упрощений для бизнеса - для прокладывания кабелей выскороскоростного интернета, найма иностранцев и др.
- Упрощено получение иностранных кредитов
- Более эффективное использование земель, предотвращение рейдерства
- Открыт онлайн-реестр получателей субсидий
- Отменено снятие авто с учёта при продаже
- Отменено госрегулирование производства и цен на сахар
- Заработал электронный кабинет перевозчика
- Запущена система электронной проверки подлинности медицинских справок и профосмотров
- Отменён экологический контроль в портах
- Запущен кредитный реестр для банков
В процесі реалізації
- Рада створила Державне бюро розслідувань
- У два рази скорочується число податкових інспекцій
- Кабмін відкриває доступ до інформації про майно держслужбовців
- НБУ зняв юридичні перепони для виходу PayPal в Україні
- Рада запровадила відеофіксацію порушень ПДР та штрафні бали
- "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги
- Рада надала українцям розширений доступ до інформації про тарифи ЖКГ
- ВР проголосувала закон про Державну службу
- Рада зруйнувала монополію ЖЕКів
- Рада узаконила системи електронного уряду на місцях
- Рада зобов'язала розпорядників бюджетних коштів відкрито оприлюднювати дані про бюджет
- Україна запровадить електронні візи для іноземців
- Водительские права стандарта ЕС до ноября 2017 года
- Аваков анонсував відновлення дільничних і реформу МРЕВ
- Мінекології хоче скоротити зону відчуження ЧАЕС
- ДФС суттєво скоротять, податкову міліцію ліквідують
- Все ізолятори перебудують заново за європейськими нормами
- Українці нарешті зможуть міняти операторів, зберігаючи номер
- Упрощено получение гражданства для иностранцев в ВСУ
- C 1 июля упрощаются условия работы авиакомпаний
- Будет разработана система "единого окна" на таможне
- На таможне вводится обязательная фото- и видеофиксация
- Упрощается процедура получения лицензий
- Ликвидируется пожарная инспекция
- На таможне вводится единое окно
Источник: reformy.org.ua
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