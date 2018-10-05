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#Нічого не робиться. Реформы в Украине. ПЕРЕЧЕНЬ

#Нічого не робиться. Реформы в Украине. ПЕРЕЧЕНЬ

Проведені

 

В процесі реалізації

Источник: reformy.org.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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