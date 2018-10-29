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Регуляторна служба не погодила проект постанови Кабміну про ціну газу для населення

Регуляторна служба не погодила проект постанови Кабміну про ціну газу для населення

Державна регуляторна служба України не погодила проект постанови Кабінету міністрів про підвищення цін на газ для населення.

«Прийняття проекту порядку у запропонованій редакції може призвести до монополізації ринку природного газу НАК «Нафтогаз України», невиконанню Україною її обов’язків за договором про заснування Енергетичного співтовариства», – зазначено у рішенні, опублікованому на сайті служби.

Також зазначається, що в документі відсутній аналіз регуляторного впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту принципам регуляторної політики.

У службі наголосили, що розробники постанови не дотрималися принципів державної регуляторної політики, визначених законодавством.

Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів. За словами прем'єр-міністра, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, – 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» має бути піднята до рівня імпортного паритету.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: газ, Тарифы

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