Рейтинг армий Европы 2018: Украина находится ниже Греции

Вооруженные силы Украины заняли 10-е место рейтинга сильнейших армий Европы. Лидером списка оказалась Россия. За ней идут Франция и Великобритания. В мире же Украина занимает 29 место. А сильнее РФ только армия США.

При составлении списка изданием Business Insider учитывались география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружения и техники, количество живой силы, развитость страны в целом и другие.

Базовыми характеристиками ВСУ стали военный бюджет Украины в 4,88 млрд долларов, 1,1 млн человек личного состава, 2214 танков, 240 военных самолетов, из которых 29 истребители, и 25 военно-морских судов.

Причем Греция оказалась выше, несмотря на то, что почти в два раза уступает Украине в количестве танков и личного состава, однако имеет 189 истребителей и военный бюджет 6,5 млрд долларов.

Самой сильной европейской армией была признана Россия. Второе место заняла Франция, замыкает тройку лидеров Великобритания. На последнем, 25-м месте рейтинга оказалась Бельгия.

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