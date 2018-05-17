Рейтинг популярности политиков в СМИ: Саакашвили забывают, а Аваков обходит Тимошенко

Украинский институт анализа и менеджмента политики опубликовал рейтинг наиболее часто упоминаемых политических деятелей в украинских СМИ.

ФАКТ. При помощи системы «Медиатека» было проанализировано 1,4 млн публикаций новостных агентств, интернет- и печатных СМИ, телевидения и сообщений в Фейсбуке в апреле.

Таким образом, сформирован список 142 наиболее упоминаемых политических фигур Украины.

КТО В ЛИДЕРАХ. В первую пятерку списка входят Петр Порошенко – 71 тыс. упоминаний, Владимир Гройсман – 19 тыс., Надежда Савченко – 14 тыс., Арсен Аваков – 10 тыс. и Юлия Тимошенко — 9 тыс.

Отметим, что в предыдущем рейтинге генпрокурор Юрий Луценко входил в четверку лидеров, однако теперь опустился на шестое место.

КСТАТИ, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потерял сразу восемь позиций и уже не входит в ТОП-10 рейтинга, занимая 17-е место.

Источник: etcetera.media

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