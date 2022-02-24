Режим ЧП в Харькове: какие конкретно ограничения введут

Режим ЧП, который введен в Украине и в том числе в Харьковской области решением СНБО и который должна утвердить Верховная Рада, будет предполагать ряд ограничений. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, в рамках режима ЧП:

• будет введен усиленный контроль въезда и выезда транспорта в город и область;

• может быть ограничено движение транспорта;

• может проводиться дополнительный осмотр транспорта;

• будет введен запрет на массовые мероприятия, митинги.

По словам Синегубова, комендантского часа пока не будет.

Губернатор также отметил, что после введения режима ЧП на улицах города и области будет больше полицейских и военных, особенно – возле объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, Синегубов призвал харьковчан не снимать на фото- или видео военных и военные объекты и не выкладывать такую информацию в интернет.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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