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Режим Лукашенка став відкритим співучасником російської агресії проти України

Режим Лукашенка став відкритим співучасником російської агресії проти України

Разом із тим українська влада попри постійну загрозу вторгнення білоруських військ не розірвала дипломатичні відносини з Білоруссю. Двосторонні відносини опустилися на найнижчий після 1991 року рівень. Якими вони будуть далі?

Білорусь стала єдиною співучасницею агресії Росії проти України. З її території по цілях в Україні запущено сотні ракет, саме з Білорусі заходили російські військові, які намагалися захопити Київ та влаштували різанину у передмістях української столиці. Лукашенко був у курсі приготувань Кремля, про це можна говорити впевнено. Він перетворив Білорусь на плацдарм для агресії, ремонтну базу та госпіталь для російських вояків. Із першого дня широкомасштабного вторгнення триває дискусія про можливість приєднання білоруських військ до сил вторгнення, активність білоруської армії змушує Україну тримати значні резерви вздовж 1000-кілометрового кордону між країнами.

Україна та Білорусь. Дорога у тисячу кроків (https://zahidfront.com.ua/news/Ukrayina-ta-Bilorus-Doroga-u-tisyachu-krokiv.html)

Джерело: https://t.me/westinfofront/633

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