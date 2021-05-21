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Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа отметили салютом

Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа отметили салютом

Соглашение о прекращении огня вступило в силу в ночь на 21 мая

В секторе Газа местные жители стреляли в воздух и запускали салюты, празднуя «победу сопротивления».

В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан сотни человек вышли на улицы, чтобы отпраздновать «победу сопротивления» — прекращение огня между Израилем и палестинским анклавом, пишет Jerusalem Post.

В честь окончания боевых действий жители запускали в небо салюты и стреляли в воздух.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в пятницу, 21 мая, в 2.00 по местному времени.

По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.

Перемирие Израиля и ХАМАС соблюдается

Также стало известно, президент США Джо Байден поможет восстанавливать Газу и окажет региону гуманитарную помощь против обстрелов. Также он пополнит израильскую систему противоракетной обороны Железный купол.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: израиль

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