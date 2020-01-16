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Реконструкция главного фонтана в саду Шевченко: ХАЦ проанализировал закупки. Где нашли переплаты на миллионы

Скромно и сдержанно. Как оказалось, именно так будет выглядеть главный фонтан сада Шевченко.

До того как строительные леса были сняты, и активисты, и горожане гадали, что же можно было такого построить за 2 миллиона евро.

Именно столько было потрачено на обновление объекта, который уже реконструировали в 2015 году.

Для сравнения, столько же стоила реконструкция жемчужины Рима - известного на весь мир фонтана Треви, которая была проведена, кстати, за спонсорские средства.

Харьковский фонтан - гранит и сама установка, согласно сметной документации, она и обошлась харьковчанам в копеечку.

Антикоррупционеры утверждают, что если проанализировать закупки, именно на спецтехнике и переплатили миллионы.

Игорь Синицкий, Харьковский антикоррупционный центр

Есть очень много сомнений по ряду позиций, например, светопрожекторы, которые установлены, стоят по смете 50 тысяч гривен. Но при этом мы в интернете видим цены по 9 тысяч гривен. И так -  если проанализировать ряд позиций, но мы понимаем, что на ряде позиций в пять раз завышены цены.

Реконструкцией фонтана занималось ООО «Инжиниринговая Компания Планета Строй», которая является фаворитом харьковского горсовета. Именно оно реконструировало большую часть сада Шевченко и каскад, который в ходе реконструкции перестал быть фонтаном, несмотря на потраченные полтора миллиарда гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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