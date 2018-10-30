Реконструкция окончена. Городской центр реинтеграции для бездомных на улице Мира снова открыт

После капитального ремонта городской центр реинтеграции для бездомных на улице Мира возобновил свою работу.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения

Здесь оказываются услуги медицинского характера, услуги социального характера, услуги по восстановлению документов, услуги по поиску родственных связей, то есть, все те моменты, которые могли бы помочь человеку выйти из ситуации, в которой он оказался , то есть, оказался на улице без жилья, без постоянного места проживания, без регистрации, без документов

Работы здесь начались с марта 2017-го года. За это время, заверила чиновница, была заменена крыша, осуществлена изоляция фасада, обновлены помещения, террасы и пандусы, а также оборудованы душевые и туалетные комнаты.

Кроме того, появилась инклюзивная душевая кабина. Сегодня учреждение может принять 120 человек одновременно. На первом этаже расположены комнаты для ночлега - три мужские и одна женская. Здесь бездомные могут быть столько, сколько будет необходимо.

На втором этаже находится отделение реинтеграции бездомных и социальной адаптации людей, вышедших из мест лишения свободы. Здесь постояльцы могут находиться до 90 суток, однако при условии соблюдения правил пребывания

Алексей Сорокин, директор коммунального учреждения «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных»

Все ознакамливаются с правилами пребывания в данном учреждении: нельзя быть в состоянии алкогольного опьянения, они сразу проходят через медсестру все, наркотического, курить в помещениях нельзя - только в специально отведенных местах. То есть, есть свои правила, с которыми наш подопечный клиент всегда ознакомлен

Проект был реализован при финансовой поддержке немецкой компании «GIZ Украина». В частности, за счет немецких партнеров был проведен капитальный ремонт здания. На это потрачено более 10 миллионов гривен, а вот работы по обустройству прилегающей территории будет финансировать мэрия.

Центр функционирует уже несколько дней, впрочем, ни одного постояльца ни внутри, ни снаружи найти не удалось. Хотя руководство учреждения уверяет, что они есть.





Агентство Телевидения Новости