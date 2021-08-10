Рекордні відшкодування та безпрецедентний тиск – підсумки роботи НАБУ і САП у І півріччі 2021 року

НАБУ та САП розпочали розслідування у 336 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 42 особам, скерували до суду 25 обвинувальних актів стосовно 43 осіб, домоглися відшкодування понад 1,1 млрд грн. Такі дані про результати роботи антикорупційних відомств за І півріччя 2021 року повідомив Директор Національного бюро Артем Ситник під час брифінгу 9 серпня 2021 року.

«У І півріччі 2021 року НАБУ досягло прогресу у низці резонансних справ, серед них — і одне з найскладніших розслідувань щодо «ПриватБанку». Вперше в Україні затримано літак, в якому екстопменеджер установи намагався втекти з країни, розуміючи, що йому будуть вручати підозру», - сказав Артем Ситник.

До позитивних досягнень першого півріччя також слід віднести і довгоочікувані вироки Вищого антикорупційного суду, якими засуджено осіб до позбавлення волі (11 вироків стосовно 14 осіб набули законної сили станом на 30.06.2021).

«Серед засуджених: 4 судді, 4 керівника підприємств 2 посадовця прокуратури, 2 інші особи, 2 керівника місцевих органів самоврядування. Вперше у справах щодо топкорупції рішеннями суду конфісковано понад 9 млн грн», - додав Артем Ситник.

За його словами, не вщухає політичний тиск на Національне бюро та намагання позбавити його інституційної незалежності. Зокрема, зазначив Директор НАБУ, ухвалений у травні у першому читанні законопроєкт для приведення статусу Національного бюро до вимог Конституції України передбачає позбавлення Національного бюро статусу правоохоронного органу та зміну порядку призначення Директора. «І хоча Кабмін пообіцяв не втручатися у нашу роботу, є побоювання, що до другого читання в цьому документі можуть з’явитися положення, що не підуть на користь нашій роботі», - додав Артем Ситник.

Він також наголосив, що надзвичайно важливим є завершення конкурсу з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. «На жаль, ми бачимо певні спроби тиску під час проведення конкурсу з обрання нового очільника САП і сам факт, що конкурс триває більше року — це недопустимо для збереження незалежності органу», - сказав Артем Ситник.

Артем Ситник також зазначив, що нарешті створені підстави для запуску міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування eCase Management System. «Правове поле для експлуатації системи, яка спростить та прискорить роботу детективів, прокурорів та суддів, врешті-решт створене. 1 червня Верховна Рада ухвала відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які почнуть діяти вже 15 грудня цього року. Сподіваємось, що цей революційний інструмент, нарешті запрацює!»

Щодо економічного ефекту від діяльності НАБУ та САП, то за перше півріччя 2021 року він становив 1,85 млрд грн – майже стільки ж, скільки за весь минулий рік. Йдеться про понад 1 млрд грн, що були відшкодовані державним підприємствам добровільно та в результаті позовної роботи, майно та грошові кошти на суму понад 9 млн грн, конфісковані в дохід держави за рішенням суду, а також 730,9 млн грн, розкраданню яких вдалось запобігти.

Звіт про результати НАБУ і САП у І півріччі 2021 року: https://nabu.gov.ua/report/zvit-pershe-pivrichchya-2021-roku

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Источник: nabu.gov.ua

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