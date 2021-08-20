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Ремонт, новые классы и оборудование: сколько миллионов потратили на школы и детсады в Харькове

Ремонт, новые классы и оборудование: сколько миллионов потратили на школы и детсады в Харькове

На развитие системы образования Харькова в 2021 году было направлено почти 300 млн грн. Об этом 18 августа сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, это самая большая сумма за последние годы. Денежные средства направили на открытие нового детского сада и дополнительных групп в дошкольных учебных учреждениях, создание филиала Харьковского инклюзивно-ресурсного центра. Кроме того, в школах было создано 16 новых компьютерных классов и 27 современных кабинетов физики, химии, биологии и географии.

Ольга Деменко отметила, что из 425 коммунальных учебных учреждений 86% были охвачены ремонтными работами. В них выполнили ремонт кровель, пищеблоков, актовых и спортивных залов, санузлов, заменили окна и выполнили ряд других работ. Также в детских садах по просьбе родителей установили новые игровые площадки и отремонтировали прогулочные павильоны.

"80% всех работ осуществляется исключительно по поручению родителей. Три года подряд секретарь горсовета Игорь Терехов в начале учебного года проводит во всех районах города встречи с родителями. В этом году такие встречи также пройдут, чтобы сформировать бюджет на 2022 год, потому что родители - получатели образовательных услуг для своих детей и хорошо знают, что нужно сделать", - сказала директор департамента.

Отмечается, что что 31 млн грн из почти 300 млн грн - средства государственной субвенции, остальные средства были выделены из бюджета городской территориальной громады Харькова.

Напомним, для проекта "Новая украинская школа" в Харькове пока еще нет мебели. Как сообщила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, необходимые первоклассникам парты пока только закупают. Предположительно парты для школьников будут завезены в начале осени.

"В этом году средства из государственного бюджета поступили только в июле. Поэтому будем просить родителей, чтобы они немного потерпели", - сообщила Ольга Деменко.

В нынешнем году в первый раз в первый класс пойдут около 13 тысяч юных харьковчан. Всего же за парты сядут 140 тысяч школьников. Ольга Деменко заверила, что учебному процессу не помешает карантин.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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