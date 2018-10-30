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Ремонт тепломагистрали в центре Харькова не успевают закончить в срок

Ремонт тепломагистрали в центре Харькова не успевают закончить в срокРечь идёт о замене трубопровода на участке улицы Шатиловской от улицы Культуры до улицы Бакулина, уточняют в Харьковской городской диспетчерской службе.

Из-за ремонта запрет на проезд транспорта продлили до 1 декабря.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, объехать закрытый участок можно так:

при движении в сторону ул. Новгородской: ул. Динамовская — пер. Фанинский — ул. Авиационная — ул. Бакулина;

при движении в сторону ул. Сумской: ул. Шатиловская — ул. Бакулина — ул. Авиационная — пер. Фанинский — ул. Динамовская — ул. Сумская.

В феврале на улице Шатиловской прорвало тепломагистраль, которая идет от ТЭЦ-5. В результате несколько сотен домов остались без тепла.

На аварийном участке планировали заменить около 300 метров трубы. Новая — диаметром 1000 мм, с теплоизоляцией. Закончить работы собирались к началу отопительного сезона, который стартовал в Харькове 15 октября.

16 октября генеральный директор «Харьковских теплосетей» Сергей Андреев говорил, что работ по реконструкции магистрали «осталось на двое-трое суток».

17 октября на сессии горсовета «Харьковским теплосетям» выделили 70 миллионов гривен, чтобы «своевременно и качественно» начать отопительный сезон в городе.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ЖКХ

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