"Ремонта не было 30 лет" В Безлюдовке отремонтируют детскую амбулаторию и проведут тренинги для врачей

Сегодня в Безлюдовке подписали Меморандум о сотрудничестве с Украинским фондом социальных инвестиций.

В рамках проекта за средства немецких благотворителей будет отремонтирована детская амбулатория и проведены тренинги для врачей, закуплено оборудование и материалы, необходимые для противодействия распространению коронавируса.

Николай Кузьминов, Безлюдовский поселковый голова

Прийшовши на посаду селищного голови, я роблю все можливе для розвитку Безлюдівки. Багато чого зроблено, поновлено, відремонтовано. Багато чого заплановано на наступні роки

Основное внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры, говорит Николай Кузьминов. За средства местного бюджета отремонтировано помещение поселкового совета, помещение дневного стационара, детский сад и проведен капитальный ремонт в школьной столовой.

Кроме этого, отремонтирован подъезды и крыши многоквартирных домов и обновлено дорожное покрытие. На этом останавливаться не планируют и разрабатывают документы для нового дома культуры, реконструкции стадиона и обустройства спортивных площадок.

Агентство Телевидения Новости