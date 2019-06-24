Решение ПАСЕ может позволить россиянам обойти персональные санкции ЕС: литовский депутат назвал риски

24 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге будут голосовать за резолюцию, которая не только откроет путь к одностороннему возвращению российской делегации в ПАСЕ, а и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции ЕС.

Об этом заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис на своей странице в Facebook.

"Получается, что 4 из 18 членов новой российской делегации (Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий) подпадают под персональные санкции ЕС в отношении агрессии России против Украины - запрет на въезд в ЕС (не касается международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС ", - написал Зингерис.

Депутат напомнил, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, и не только не соблюдает Минских соглашений, но и продолжает агрессивное поведение в отношении Украины.

"Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддерживали резолюцию, которая позволила бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвет авторитет этой организации, но и станет дополнительным аргументом для того, чтобы Россия стремилась отменить санкции ЕС ", - отметил Зингерис.

Источник: prm.ua

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