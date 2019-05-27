Решение Трибунала ООН по украинским морякам. Какие прогнозы развития ситуации делают юристы и политологи

Поддержать украинских моряков к театру оперы и балета пришло около 3 десятков горожан. Участники акции принесли с собой фотографии всех моряков. В плену украинские военные находятся уже полгода. 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации применили агрессию в отношении украинских кораблей. В ФСБ России заявили, что три военных судна Украины в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды России и направлялись к Керченскому проливу". Силовики захватили три корабля и взяли в плен членов экипажей. Моряков перевезли в Москву. На данный момент украинцы - в СИЗО.

Вони не злочинці, вони - бранці! Вони не злочинці, вони - бранці!

Активисты собрались у фонтана и пустили по воде три корабля из пенопласта, названные как и украинские суда, захваченные Россией. А еще желто-голубые бумажные кораблики, которые горожане смастерили во время акции. Участники акции подчеркнули - таким образом хотят напомнить всем украинцам о моряках, которые до сих пор находятся в плену. И подчеркнуть, что представители власти должны продолжать активную борьбу за их освобождение.

Анастасия Гаевая, участница акции:

Ми зробили, як символ, три кораблі – «Бердянськ», “Нікополь» та «Яни Капу» на честь корбалів, які були захвачені. Та у мене на фоні бачите фотографії моряків, які були захоплені. Всім українцям важливо, щоб наші українці поверталися додому. Ми пам’ятаємо, що РФ захопила цих моряків.

Александр Веприк, организатор акции:

У першу чергу, ми намагаємося нагадати, що наші люди досі там і нагадати, що ми про них не забули. Що ми пам’ятаємо, що будемо робити все, що від нас залежить, щоб їх повернути сюди.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение по иску Украины о захвате украинских кораблей с моряками в Керченском проливе. Суд обязал Россию освободить три украинских корабля и находящихся в плену военных. Однако в МИД Российской Федерации отметили, что на данном этапе речь о рассмотрении претензий Украины не идет. Подчеркнули, что намерены последовательно отстаивать свою позицию.

В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь.

Политологи, в свою очередь, говорят - такими заявлениями Россия демонстрирует черту, характерную для представителей власти СССР - игнорировать международные решения и настаивать на своем. Россия, подчеркивают эксперты, активно ищет пути снятия санкций, которые до сих пор действуют. Одновременно с тем, Кремль не хочет показывать слабость собственному народу. А значит, в ближайшее время, по мнению политологов, ждать освобождения военнопленных украинских не приходится. Но, несмотря на это, решение Трибунала ООН - серьезная победа Украины, поскольку может закрепить отношения с Европой и другими странами мира. И, таким образом, увеличить давление на Российскую Федерацию.

Юлия Биденко, политолог:

Я думаю, що незважаючи на те, що наші люди залишаються заручниками Російської Федерації, тут її така зухвала поведінка і не дуже дипломатичні кроки, вони, на мою думку, посилюють позицію України. Зокрема, у відносинах із ЄС і можливістю продовження санкцій, накладання нових.

А вот опытные юристы по международному праву отмечают, что надежда на освобождение пленных моряков после соответствующего решения Трибунала есть. В качестве примера, приводят дело "Arctic Sunrise" 2013 года. Тогда, Нидерланды инициировали арбитражное разбирательство в ответ на задержание Россией судна и его экипажа, одновременно заявив в Трибунал по морскому праву требование немедленного освобождения корабля и моряков в качестве временной меры. Суд удовлетворил эти требования. И, несмотря на то, что российское правительство отказалось реагировать на решение, за месяц каждый из членов экипажа смог покинуть российскую территорию. Кроме того, отмечают юристы-международники, несмотря на позицию России, решает вопрос о наличии юрисдикции сам суд, а национальное право не является причиной, которая освобождает от выполнения международного долга. Если же Россия будет игнорировать любые постановления международного уровня, то она может рассчитывать на ответ со стороны других государств - такие, как закрытие портов для российских судов или отмены иммунитетов для их должностных лиц.

Агентство Телевидения Новости