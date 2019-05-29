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Решение трибунала ООН сломало российскую логику, — Климкин
Решение Международного трибунала ООН по морскому праву обязать РФ освободить военнопленных украинских моряков и корабли разрушило план действий Кремля, который хотел использовать украинцев в качестве разменной монеты. Такое мнение высказал министр Украины Павел Климкин.
«Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре. Теперь вместе с друзьями и партнерами превратим символическую победу в практические рычаги. И обязательно вернем моряков домой», – написал Климкин на странице в Twitter.
Источник: sprotyv.info
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