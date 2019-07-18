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Реєстр сертифікованих педагогів буде відкритим

Реєстр сертифікованих педагогів буде відкритим

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про реєстр сертифікатів педагогічних працівників, що успішно пройшли сертифікацію.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Міністерства освіти та науки.

"У Реєстрі міститься наступна інформація про кожен сертифікат: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності останнього) та посада власника сертифіката; номер сертифіката, дата його видачі та кінцевий строк дії", - йдеться у документі.

Також в положенні зазначено що доступ до реєстру матимуть як юридичні, так і фізичні особи, а також об'єднання громадян без статусу юридичної особи.

Реєстр сертифікатів педагогічних працівників буде розміщуватися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Источник: ukrinform.ua

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