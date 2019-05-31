"Реванша не будет": в Харькове прошел рок-концерт в поддержку волонтерской палатки

Перед собравшимися выступили группы "Жадан и собаки", "Папа Карло" и "Alcohol Ukulele"

Фото: NewsRoom

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31.05.2019, 10:47

30 мая на площади Свободы прошел рок-концерт харьковских групп в поддержку палатки "Все для перемоги". Послушать музыкантов и выразить протест против планируемого переноса волонтерского поста пришли около 500 человек.

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Перед выступлением присутствующие исполнили гимн Украины, после чего писатель и музыкант Сергей Жадан начал выступление со слов о недопустимости реванша, а затем вместе со своей группой спел песню "За**али". Музыканты отметились критикой незавершенных реформ, а также вспомнили со сцены события 2014 года: аннексию Крыма и захват Харьковской облгосадминистрации. В частности, "людям, которые пришли и попытались взять то, что им не принадлежит" была посвящена песня "Иерусалим наш!".

Фото: NewsRoom

Всего "Жадан и собаки" вместе с гостями исполнили около 15 хитов, после чего концерт продолжили коллективы "Папа Карло" и "Alcohol Ukulele". Кроме того, собравшимся прочитала стихи о воине и дурной пуле известная харьковская поэтесса Марко Терен.

Фото: NewsRoom

Отметим, что в начале патриотичного рок-концерта исполнителям пришлось практически перекрикивать громкую музыку по соседству. Именно в это время организаторы решили провести на площади Свободы репетицию массового выступления, посвященного Дню защиты детей. В мероприятии принимали участие сотни ребят школьного и дошкольного возраста, а музыкальную поддержку им обеспечивали мощные колонки.

После 18:00 на площади остались отдельные группы, продолжавшие отрабатывать синхронность движений под команды ведущего. В мэрии размещение сцены практически вплотную к концерту объяснили погодными условиями.

"В прошлом году солнце в 19:00 светило прямо в камеры, детей не было видно", - заявили в пресс-службе горсовета.

Фото: NewsRoom

Напомним, ранее на сайте харьковской мэрии была опубликована петиция о сносе волонтерской палатки на площади Свободы. Эту инициативу поддержал мэр города Геннадий Кернес, а всего она собрала более семи тысяч голосов. Сначала чиновники угрожали демонтировать объект, но затем попытались решить дело о переносе поста "Все для перемоги" в судебном порядке. Однако и первая, и вторая инстанция отклонили требования юристов горсовета.

Фото: NewsRoom

Фото: NewsRoom

Фото: NewsRoom

Источник: newsroom.kh.ua

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