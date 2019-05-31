Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:43
Просмотров: 148

"Реванша не будет": в Харькове прошел рок-концерт в поддержку волонтерской палатки

Реванша не будет: в Харькове прошел рок-концерт в поддержку волонтерской палатки

Перед собравшимися выступили группы "Жадан и собаки", "Папа Карло" и "Alcohol Ukulele"

Реванша не будет: в Харькове прошел рок-концерт в поддержку волонтерской палатки

Фото: NewsRoom

 0

31.05.2019, 10:47

30 мая на площади Свободы прошел рок-концерт харьковских групп в поддержку палатки "Все для перемоги". Послушать музыкантов и выразить протест против планируемого переноса волонтерского поста пришли около 500 человек.

Палатка на площади Свободы может стоять до конца года - полиция

Перед выступлением присутствующие исполнили гимн Украины, после чего писатель и музыкант Сергей Жадан начал выступление со слов о недопустимости реванша, а затем вместе со своей группой спел песню "За**али". Музыканты отметились критикой незавершенных реформ, а также вспомнили со сцены события 2014 года: аннексию Крыма и захват Харьковской облгосадминистрации. В частности, "людям, которые пришли и попытались взять то, что им не принадлежит" была посвящена песня "Иерусалим наш!".

img_9711.jpg

Фото: NewsRoom

Всего "Жадан и собаки" вместе с гостями исполнили около 15 хитов, после чего концерт продолжили коллективы "Папа Карло" и "Alcohol Ukulele". Кроме того, собравшимся прочитала стихи о воине и дурной пуле известная харьковская поэтесса Марко Терен.

img_9700.jpg

Фото: NewsRoom

Отметим, что в начале патриотичного рок-концерта исполнителям пришлось практически перекрикивать громкую музыку по соседству. Именно в это время организаторы решили провести на площади Свободы репетицию массового выступления, посвященного Дню защиты детей. В мероприятии принимали участие сотни ребят школьного и дошкольного возраста, а музыкальную поддержку им обеспечивали мощные колонки.

После 18:00 на площади остались отдельные группы, продолжавшие отрабатывать синхронность движений под команды ведущего. В мэрии размещение сцены практически вплотную к концерту объяснили погодными условиями.

"В прошлом году солнце в 19:00 светило прямо в камеры, детей не было видно", - заявили в пресс-службе горсовета.

img_9681.jpg

Фото: NewsRoom

Напомним, ранее на сайте харьковской мэрии была опубликована петиция о сносе волонтерской палатки на площади Свободы. Эту инициативу поддержал мэр города Геннадий Кернес, а всего она собрала более семи тысяч голосов. Сначала чиновники угрожали демонтировать объект, но затем попытались решить дело о переносе поста "Все для перемоги" в судебном порядке. Однако и первая, и вторая инстанция отклонили требования юристов горсовета.

img_9712.jpg

Фото: NewsRoom

img_9718.jpg

Фото: NewsRoom

img_9694_1.jpg

Фото: NewsRoom

Источник: newsroom.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: волонтеры

Читайте ещё:

Харків’ян запрошують на благодійний концерт (ВІДЕО)
30.05.2019 07:11    165
На площади Свободы установили новую палатку (ВИДЕО)
25.05.2019 07:46    418
В Харькове музыканты выступят в поддержку палатки на площади Свободы
23.05.2019 10:56    184
В Харькове подожгли палатку, где собирали помощь военным: фото
20.05.2019 10:06    245
Харьковские активисты намерены защищать палатку на площади
10.05.2019 09:47    221
Палатка на площади: активисты обратились к президенту
10.05.2019 08:05    406
В Харькове известный волонтер покончил жизнь самоубийство. Его просто достали. Осталась жена и трое детей
07.05.2019 10:00    1131
Харьковский Военный Госпиталь просит о помощи
11.01.2019 11:30    625
Подарунки для дітей учасників бойових дій
07.01.2019 10:40    265
Госпиталю нужны новогодние украшения
30.12.2018 07:01    749
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 