Резніков анонсував реформу харчування у ЗСУ

У планах – розробка веганського, халяльного, кошерного та пісного меню. Про це міністр оборони України написав (https://www.facebook.com/100063790800238/posts/pfbid031mY3v9SdcwSxi1H3pmZcjUs9UNMmSVhvaGPbNmXoQGULbFcoPuvv8Jzxh39Xe3Lsl/?d=w) у Facebook.

- На засіданні антикорупційного комітету я озвучив зобов’язання запровадити меню впродовж 4-5 місяців. Це завдання ми визначили як пріоритетне і будемо намагатися вирішити його швидше, — йдеться у повідомленні.

Крім цього глава Міноборони пообіцяв знайти формат, який гарантуватиме безпеку постачальників харчів і збереже чутливу інформацію про ЗСУ, водночас зробивши закупівлі більш прозорими.

Джерело: https://t.me/spravdi/24545

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