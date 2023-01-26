Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:55
Просмотров: 178

Резніков анонсував реформу харчування у ЗСУ

Резніков анонсував реформу харчування у ЗСУ

У планах – розробка веганського, халяльного, кошерного та пісного меню. Про це міністр оборони України написав (https://www.facebook.com/100063790800238/posts/pfbid031mY3v9SdcwSxi1H3pmZcjUs9UNMmSVhvaGPbNmXoQGULbFcoPuvv8Jzxh39Xe3Lsl/?d=w) у Facebook.

- На засіданні антикорупційного комітету я озвучив зобов’язання запровадити меню впродовж 4-5 місяців. Це завдання ми визначили як пріоритетне і будемо намагатися вирішити його швидше, — йдеться у повідомленні.

Крім цього глава Міноборони пообіцяв знайти формат, який гарантуватиме безпеку постачальників харчів і збереже чутливу інформацію про ЗСУ, водночас зробивши закупівлі більш прозорими.

Джерело: https://t.me/spravdi/24545

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Горловке оккупанты принуждают население получать российские паспорта
Сегодня 10:08    143
Новий звір - COVID-19 Omicron XBB.1.5
Сегодня 09:43    208
Джонсонюк приїхав на работу в шапці «нумерація вагонів починається з голови поїзда»
Сегодня 09:15    271
Система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни - Залужний
Сегодня 09:04    159
Главное из выступления Джо Байдена вчера:
Сегодня 08:53    198
Бункерный полководец снова поменял цель войны с Украиной
Сегодня 08:42    364
Рекорд потерь россиян в этом месяце
Сегодня 08:20    168
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:01    129
«Везде похрен на людей! это просто жесть! никому никто не нужен!»
Сегодня 07:50    179
Ночная атака дронами этой ночью
Сегодня 07:45    163
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 