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Результати засідання РБ ООН з «українського питання» засвідчили триваючу міжнародну ізоляцію Москви — Президент

Результати засідання РБ ООН з «українського питання» засвідчили триваючу міжнародну ізоляцію Москви — Президент

«Результати засідання РБ ООН з усією очевидністю засвідчили триваючу міжнародну ізоляцію Москви, яка демонструє зухвалу поведінку та вперте небажання чути цілком легітимні заклики міжнародної спільноти», — зазначив Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Надзвичайно показові та красномовні підсумки засідання Ради Безпеки ООН з «українського питання» — потужна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України», — підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко особливо наголосив: «Кремль має припинити свою брутальну агресію на Донбасі, відмовитися від постачання російської зброї та техніки на окуповану територію і припинити обструкцію Мінських домовленостей. Крим має бути деокупований, агресивна політика Росії в акваторії Азовського моря та Керченської протоки є неприйнятною».

За його словами, «Москва повинна відмовитися від проведення фейкових «місцевих виборів» на окупованому Донбасі у листопаді, вони незаконні й є черговим прикладом російської підривної діяльності».

«Щиро дякую міжнародним партнерам та керівництву Секретаріату ООН за тверду солідарність з Україною і заклик посилити гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків російської руйнівної агресії», — підсумував Президент.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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