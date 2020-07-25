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Результати ЗНО: 23 тисячі дітей не знають української та історії

Результати ЗНО: 23 тисячі дітей не знають української та історії

Зовнішнє незалежне оцінювання показало, що близько 23 тисяч дітей серед тих, хто складав іспити, провалили тести з української мови та літератури, а також тест з історії України. Це майже 10% дітей.

ЗНО з української мови та літератури проходило 30 червня 2020 року і стало найбільш чисельним тестуванням. Участь у ньому взяли 275 тисяч дітей.

Іспит є єдиним обов'язковим тестом для всіх вступників. Максимальна рейтингова оцінка, яку можна отримати з цього предмету - 104 бали.

При цьому 22 бали є пороговим балом. Якщо випускник набрав 21 бал, вважається, що він вже не склав ЗНО з української.

Ось цей поріг не подолали 8,32% учасників тестів, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Тобто близько 23 тисячі дітей з 275 тисяч не склали тест з української мови та літератури.

Для чого встановлюють поріг "склав/не склав"? Як пояснюють експерти центру, цей поріг має подолати найменш підготовлений вступник, який має право вступати до вищого навчального закладу України.

Тобто 23 тисячі дітей не мають права вступати до вишів, бо провалили тест з української мови та літератури.

Схожі результати з історії України. Його не склали 13,19% дітей з 178 714, які взяли участь у тестуванні.

Максимально з цього предмету можна було отримати 94 бали. Пороговий бал з історії України був 25.

Ці 25 балів не набрали 13,19% дітей, тобто близько 23 тисяч дітей.

Люди, які здобували середню освіту мовою, що не належить до слов'янської групи мов, або мовою корінних народів, мають менший пороговий бал. Він становить 15 балів.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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