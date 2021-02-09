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РФ не заинтересована улучшить отношения с ЕС: заявление Борреля

РФ не заинтересована улучшить отношения с ЕС: заявление Борреля

Визит Жозепа Борреля в Москву с 4 по 6 февраля показал отсутствие интереса Российской Федерации к нормализации отношений с ЕС. Об этом сам глава европейской дипломатии заявил в своем блоге.

“На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении”, — считает Боррель.

По его словам, “агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС”.

“Хотя это и не является полной неожиданностью, но вызывает сожаление, причем, смею сказать, также с российской стратегической точки зрения. Как (страны) ЕС мы должны будем подумать о последствиях, тщательно обдумать направление, в котором мы хотим развивать наши отношения с Россией, и действовать совместно и решительно”, — отметил Боррель.

Он пояснил, что “планировал эту поездку, чтобы донести позицию ЕС” и указать на имеющиеся “фундаментальные проблемы”, а также проверить, могут ли Брюссель и Москва “попробовать сотрудничать в некоторых областях”, где их интересы совпадают, и “начать выстраивать какой-то доверие”.

“К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС с необоснованными обвинениями в том, что они не придерживались своего статуса иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я просил министра (иностранных дел РФ Сергея) Лаврова отменить это решение, но безрезультатно”, — сообщил Боррель.

По его словам, он “вернулся в Брюссель с глубоким беспокойством перспективами развития российского общества и геостратегическим выбором России”.

“Моя встреча с министром Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Похоже, что Россия постепенно отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу”, — считает Боррель.

При этом он сообщил, что “в ходе бесед с министром Лавровым, кроме прав человека и расхождений во взглядах”, обсуждал более широкие аспекты двусторонних отношений.

“Включая потенциал сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как пандемия COVID-19, климатический кризис и Арктический регион, которые являются областями, где мы могли бы найти общие интересы”, — написал глава дипломатии ЕС.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ес, россия

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