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РФ отрежут от финансовых рынков в случае нового вторжения в Украину — глава ЕС

РФ отрежут от финансовых рынков в случае нового вторжения в Украину — глава ЕС

Доступ Москвы к финансовым рынкам и высокотехнологичных товаров будет ограничен западными санкциями, которые готовятся в случае нападения России на Украину, заявила в субботу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает АР, пишет «УНН».

Комментарий Урсулы фон дер Ляйен, председателя исполнительной комиссии ЕС, прозвучал в связи с усилением напряженности намерений России в отношении Украины. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он убежден, что президент России Владимир Путин решил вторгнуться в соседнюю страну.

«Опасное мышление Кремля, которое исходит прямо из темного прошлого, может стоить России процветающего будущего», — сказала фон дер Ляйен во время ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам фон дер Ляйен, исполнительный орган ЕС разработал “надежный и всеобъемлющий пакет” возможных финансовых санкций против России вместе с США, Великобританией и Канадой.

«В случае удара России, мы ограничим доступ к финансовым рынкам для российской экономики и (введем) экспортный контроль, который пресечет возможность России модернизировать и диверсифицировать свою экономику. У нас есть много высокотехнологичных товаров, где у нас есть глобальное доминирование, которые абсолютно необходимы для России и не могут быть легко заменены», — добавила она.

Источник: sprotyv.info

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