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рф розпалює регіональну напругу через заморожені конфлікти в Грузії, Придністров’ї та на Південному Кавказі, – генерал-майор Ілля Павленко

рф розпалює регіональну напругу через заморожені конфлікти в Грузії, Придністров’ї та на Південному Кавказі, – генерал-майор Ілля Павленко

Для цього кремль використовує гібридні методи впливу: кібератаки, дезінформацію та підрив демократичних інститутів.

На цьому наголосив ексзаступник начальника ГУР МО України генерал-майор Ілля Павленко під час круглого столу “Балто-Чорноморсько-Каспійський регіон: фактори безпеки та стабільності”.

“Головне управління розвідки вживає активні заходи для послаблення російського впливу в Чорному морі. Звільнення острова Зміїний і так званих “вишок Бойка” — пазли цілісного процесу реалізації Чорноморської доктрини, яка відстоює утвердження безпечного середовища всього Чорноморського регіону”, — наголосив він.

Українські операції поступово витіснили чорноморський флот рф із західної частини моря, що дозволило створити безпечний зерновий коридор і забезпечити експорт попри дії агресора.

Значну роль у цьому зіграв безпілотний флот ГУР — технологія, яка дозволила вперше у світі реалізувати концепцію застосування рою морських дронів у бойових умовах.

“Мета залишається незмінною — повна демілітаризація чорноморського басейну від російської присутності та формування стабільної безпекової архітектури в регіоні”, — підкреслив Ілля Павленко.

Повний виступ Іллі Павленка

Джерело: https://t.me/DIUkraine/6077

Новости портала «Весь Харьков»

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