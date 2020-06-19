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РФ ведет гибридную войну на фоне пандемии: заявление МИД Великобритании

РФ ведет гибридную войну на фоне пандемии: заявление МИД Великобритании

В четверг Великобритания заявила, что Китай, Россия и Иран пытаются использовать слабые места, проявленные вспышкой коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью телеканалу Sky News.

«Мы, конечно, знаем, что Россия систематически занимается дезинформацией и пропагандой, кибер и другими способами. Другие тоже участвуют в этом, Китай и Иран, но я не думаю, что это каким-либо образом сказалось на избирательном процессе в Великобритании », — заявил Доминик Рааб.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Китай и РФ используют тему пандемии коронавируса для подрыва западных демократий путем распространения дезинформации в Интернете.

Источник: sprotyv.info

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