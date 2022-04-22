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РФ вигнали зі спостерігачів Організації американських держав

РФ вигнали зі спостерігачів Організації американських держав

Росію позбавили статусу постійного спостерігача при Організації американських держав.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує CNN

Деталі: За резолюцію "Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав" було 25 голосів, проти - 0, вісім утрималися.

Пряма мова Блінкена: "Ухваленням цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та прав людини".

Источник: pravda.com.ua

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