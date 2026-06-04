Рятувальники зрізали пошкоджені металеві елементи на даху будинку, у який влучив БпЛА

Сьогодні вранці росіяни завдали удару БпЛА по житловому кварталу Харкова.

Обійшлося без постраждалих, повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок влучання пошкоджено дах житлової багатоповерхівки у Немишлянському районі міста.

Сталося загоряння покрівлі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Уламки безпілотника впали на дитячий майданчик.

Верхолази-рятувальники зрізали пошкоджені елементи металевого каркаса на даху будинку. Крім того, на місці події працювали психологи та сапери ДСНС.

Агентство Телевидения Новости