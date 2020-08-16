Розвідники ВМС України візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях

“Riverine – 2020” вже треті поспіль навчання між Військово-Морськими Силами Збройних Сил України та Морськими Силами збройних сил Румунії. Основною метою маневрів є підвищення рівня взаємосумісності між флотами України та Румунії.

Партнери вже погодили плани дій, склад сил та засобів, які залучатимуться до виконання спільних дій в об'єднаних корабельно-катерних тактичних групах, та сформували чіткі алгоритми взаємодії.

До участі в них цього року залучаються підрозділи Морської охорони ДПС України та Прикордонної поліції Румунії. Процеси комунікації та управління під час проведення навчань будуть здійснюватися відповідно до стандартів НАТО.

Источник: gur.gov.ua

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