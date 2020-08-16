“Riverine – 2020”
Розвідники ВМС України візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях
“Riverine – 2020” вже треті поспіль навчання між Військово-Морськими Силами Збройних Сил України та Морськими Силами збройних сил Румунії. Основною метою маневрів є підвищення рівня взаємосумісності між флотами України та Румунії.
Партнери вже погодили плани дій, склад сил та засобів, які залучатимуться до виконання спільних дій в об'єднаних корабельно-катерних тактичних групах, та сформували чіткі алгоритми взаємодії.
До участі в них цього року залучаються підрозділи Морської охорони ДПС України та Прикордонної поліції Румунії. Процеси комунікації та управління під час проведення навчань будуть здійснюватися відповідно до стандартів НАТО.
Источник: gur.gov.ua