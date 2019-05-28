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РК-360МЦ "Нептун" від "Укроборонпрому" випробувано на Одещині

Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" пройшов вогневі випробування на одному з військових полігонів на Одещині. Під час стрільб перевірялась робота цілої низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360.

Конструктори "ДККБ "ЛУЧ", що входить до складу Концерну, внесли важливі зміни, які направлені на значне підвищення ефективності крилатої ракети.

Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневреність Р-360.

Окрім того, у крилатій ракеті було замінено частину електронних та цифрових систем, які мають забезпечити її роботу у складних умовах. Серед цих нововведень – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту Р-360.

Саме цей параметр є одним із найважливіших, бо чим менша висота польоту, тим складніше противнику побачити та перехопити крилату ракету. І тепер Р-360 може летіти у лічених метрах над поверхнею. Це значно зменшує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення.

РК-360МЦ Нептун від Укроборонпрому випробувано на Одещині

Водночас були замінені складові частини системи навігації, які тепер забезпечують роботу навіть в умовах потужного використанням противником засобів радіоелектронної боротьби.

РК-360МЦ Нептун від Укроборонпрому випробувано на Одещині

Загалом, враховуючи всі зміни у крилатій ракеті Р-360, а також її можливості маневрувати на маршруті польоту до цілі, стає можливим обійти зони протиповітряної оборони противника та знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом.

Нагадаємо, що створення "Нептуна" у максимально стислі строки стало можливим завдяки високому професіоналізму фахівців багатьох підприємств "Укроборонпрому", які входять до кластеру високоточного озброєння та боєприпасів, зокрема, ДККБ "ЛУЧ", ДАХК "АРТЕМ" та ДП "Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР".

Зазначимо, що вогневі випробування ракетного комплексу "Нептуна", до складу якого входять універсальна самохідна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-заряджаюча машина та командно-штабний модуль, проходили у рамках випробувань, під час яких пройшли пуски модернізованої реактивної системи "Вільха".

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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