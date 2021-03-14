Рік карантину в Україні: виклик, який став кроком на шляху до діджиталізації шкільної освіти

Сьогодні рівно рік, як в Україні вперше був оголошений карантин у зв’язку з поширенням COVID-19. Для системи освіти це стало шоковою терапією, що вивела її на новий якісний рівень.

«Хочу подякувати всім освітянам, здобувачам освіти та їхнім батькам за те, що гідно подолали й долаємо зараз усі виклики, які перед нами ставить пандемія. Дякую за оперативну адаптацію до абсолютно нових, можна сказати, екстремальних умов під час освітнього процесу. Мені приємно констатувати факт того, що незважаючи на різні фейки в соціальних мережах та ЗМІ, ми все ж таки змогли достойно напрацювати алгоритм роботи під час дистанційного навчання. Спільно з керівниками ОДА, директорами обласних управлінь (департаментів) освіти і науки, з учителями, батьками і здобувачами освіти ми впоралися з викликом, який насправді став для нас наступним кроком на шляху до діджиталізації освіти в Україні – і зупинятися в цьому напрямі не збираємося», – зауважив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він наголосив, що навчання в очному режимі, безумовно, набагато краще та ефективніше. Однак виклики, які постають через пандемію коронавірусу, дають поштовх створювати якісні платформи для дистанційного навчання. Вірус не відступає, і знову в низці областей запроваджують посилені карантинні заходи – школи переходять в онлайн-режим.

Що зроблено на сьогодні та які подальші плани?

● 3 квітня 2020 року Мінцифри запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта». Уроки були доступні у форматі серіалів.

● 6 квітня стартувала телешкола. На Youtube-каналі МОН та 15 українських телеканалах протягом 10 тижнів йшли трансляції уроків з 11 предметів для 5-11 класів.

● Влітку минулого року розпочалося обговорення Національної стратегії розвитку широкосмугового доступу до інтернету. До 2023 року до інтернету мають бути підключені 95% об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких – заклади освіти.

● 5 жовтня в тестовому режимі була запущена державна система шкільних е-щоденників та е-журналів. Наприкінці грудня безкоштовна платформа запрацювала на повну силу.

● 11 грудня запрацювала Всеукраїнська школа онлайн – безкоштовна національна платформа для дистанційного і змішаного навчання для учнів і вчителів 5-11 класів. Ініціаторами проєкту стали МОН, Мінцифри та УІРО. Виконавець – ГС «Освіторія». У момент запуску на платформі було завантажено 800 уроків з 18 предметів: відеолекції, конспекти та завдання. Мобільний інтернет для доступу на платформу — безкоштовний.

● 29 грудня затверджено новий профстандарт для вчителів. Серед переліку обов’язкових компетенцій: інформаційно-цифрова, інноваційна, емоційно-етична, інклюзивна.

● У лютому 2021 року розпочалися зйомки нового контенту для ВШО. В розробці взяли участь 85 вчителів з усієї країни, команда із 43 методистів та 6 літредакторів. У планах: 1000 нових уроків – до кінця квітня та вся шкільна програма – до кінця літа.

● Триває розроблення мобільного застосунку ВШО для iOS та Android і кабінету для вчителя на сайті. Навесні 2021 року Всеукраїнська школа онлайн стане єдиною онлайн-платформою для шкільного навчання, де можна буде створювати контент, збиратися у віртуальні класи, виставляти та коригувати бали, відстежувати прогрес і звітуватися. Наразі платформою користуються майже 140 тисяч учнів, вчителів та батьків.

Источник: mon.gov.ua

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