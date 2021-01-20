Рік роботи НАЗК: Офіс розбудови доброчесності

У 2020 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило Офіс розбудови доброчесності.

Сьогодні Офіс – це молода команда з 11 професіоналів, яка відповідає за просвітницьку та навчальну діяльність НАЗК, а також розбудовує взаємодію з громадянським суспільством. Усі проєкти Офісу спрямовані на те, щоб через запобігання знизити рівень корупції в Україні та зробити доброчесність новою нормою.

«Особисто для мене перезавантаження НАЗК минулого року стало вирішальним. Бо саме після перезапуску Агентства був створений Офіс розбудови доброчесності, який став новим програмним напрямом діяльності органу. Ми робимо антикорупційні процеси зрозумілими, а інформацію про запобігання корупції – доступною», – розповідає керівниця Офісу розбудови доброчесності Вікторія Козаченко.

До того, як приєднатися до нашої команди, Вікторія працювала над антикорупційними проєктами у Програмі розвитку ООН та USAID_Взаємодія. Зокрема брала участь у впровадженні системи е-декларування та створенні Антикорупційної школи ПРООН для громадських активістів.

Офіс розбудови доброчесності активно працює з липня 2020-го і менше ніж за рік команді вдалося досягти значних результатів, а саме:

● За 4 місяці після перезапуску НАЗК розпочала роботу нова Громадська рада при НАЗК, яка здійснює громадський контроль за діяльністю органу. Завдяки команді Офісу конкурс до Громадської ради відбувся максимально відкрито та прозоро – усі громадяни України могли віддати свій голос за кандидатів до Ради онлайн. Як результат – сьогодні ми маємо високопрофесійну Раду, яка є нашим партнером.

● За участі Офісу створені чіткі та зручні Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ці рекомендації є корисними як для публічних службовців, так і для інших громадян, які стикаються із ситуаціями, пов’язаними з конфліктом інтересів, під час роботи, громадської діяльності тощо. https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/K.I.-19.11.2020-1.pdf

● Запустили Школу доброчесності НАЗК – новий формат взаємодії громадянського суспільства та Агентства. На перший модуль «Лекторій» зареєструвалося понад 550 учасників.

На 2021 рік команда Офісу ставить амбітні цілі, серед яких популяризувати концепції доброчесного суспільства і доброчесної публічної служби, зробити знання про антикорупцію зрозумілими і доступними та розбудувати сталі партнерства із представниками громадськості, органами влади та усіма зацікавленими сторонами.

«Чого чекати від Офісу цього року? Нових навчальних курсів і тренінгів про е-декларування, фінансування політпартій та конфлікт інтересів для представників публічної служби, продовження Школи доброчесності, сучасних молодіжних стажувань та нових просвітницьких проєктів.

Ми точно знаємо – аби наша робота була ще ефективнішою, нам потрібні партнери у регіонах, які розділяють наші цінності, і ми готові вибудовувати цю співпрацю», – говорить Вікторія Козаченко.

Источник: nazk.gov.ua

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