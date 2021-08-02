РНБО України ухвалила Стратегію зовнішньополітичної діяльності України та ряд важливих рішень у сферах економічної та державної безпеки

Рада національної безпеки і оборони України на виїзному засіданні під головуванням Президента України Володимира Зеленського, яке відбулося у місті Краматорськ, ухвалила Стратегію зовнішньополітичної діяльності України та ряд важливих рішень у сферах економічної та державної безпеки.

Усього до порядку денного засідання було внесено вісім питань.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов по завершенні засідання повідомив, що, зокрема, РНБО розглянула у режимі «таємно» окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону й ухвалила відповідне рішення.

О. Данілов нагадав, що ці питання розглядалися на попередньому засіданні Ради 16 липня ц.р. і були доопрацьовані відповідно до доручення Глави держави. «Над цими вкрай складними питаннями два останніх тижні спільно працювали Міністерство внутрішніх справ і прикордонники», - сказав він.

На засіданні було розглянуто питання про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою й ухвалено відповідне рішення.

О. Данілов наголосив, що подальші заходи щодо реформування системи охорони здоров’я повинні бути сконцентровані на коригуванні реформи з урахуванням пріоритетності розв’язання проблемних питань, які виявила ситуація з поширенням пандемії COVID-19.

За словами О. Данілова, Президент України також поставив завдання забезпечити «максимально можливе збільшення заробітної плати середнього медичного персоналу».

РНБО України ухвалила також комплексне рішення про стан водних ресурсів України.

Секретар РНБО України нагадав, що у минулому році при Апараті РНБО створено робочу групу з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України для узгодженої міжвідомчої координації профільних відомств з питань водної безпеки, яка провела чотири засідання.

Питання водної безпеки розглядається на засіданнях РНБО України вже вп’яте. Воно розглядалося у 2003, 2009, 2013 роках та на початку цього року в рамках зазначеного вище питання «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації».

Було запропоновано подивитися на проблему водної безпеки комплексно, узгодити координацію роботи відповідних відомств та усунути наявні прогалини в законодавстві. Саме на це спрямований проєкт рішення РНБО з цього питання.

Також, за словами О. Данілова, особливу увагу має бути приділено моніторингу якості питної води. «Кожна громада має знати про якість води, яку вона споживає. Все має бути максимально публічним», - сказав він.

РНБО України також ухвалила рішення про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері.

Матеріали з цього питання, зазначив О. Данілов, було підготовлено Апаратом РНБО України на виконання доручення Президента України.

Проєкт рішення, який було розглянуто на засіданнях Ради експертів з питань енергетичної безпеки 11 та 15 червня 2021 року та підтримано членами Ради експертів, передбачає надання ряду завдань Уряду, НКРЕКП та Антимонопольному комітету України.

Секретар РНБО України заявив, що Рада нацбезпеки розглядає можливість запровадження тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетичної сфери у разі виникнення загроз національній безпеці.

Він наголосив, що Глава держави «поставив завдання – у жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення». «У жодному разі не повинна підвищуватися вартість для населення», - підкреслив О. Данілов.

РНБО також застосувала санкції по відношенню до 3-х фізичних та ряду юридичних осіб на підставі пропозицій Кабінету Міністрів України у зв’язку із наявністю реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету України.

Члени РНБО України також розглянули й ухвалили представлену Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою «Стратегію зовнішньополітичної діяльності України», яка є документом середньострокового планування реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин.

Проєкт рішення РНБО і відповідного Указу Глави держави розроблено з метою реалізації пункту 66 Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14.09.2020 № 392.

За словами О. Данілова, цей документ погоджений Кабінетом Міністрів України на засіданні 9 червня ц.р. і доопрацьований Апаратом РНБО України з урахуванням пропозицій, висловлених членами Ради національної безпеки і оборони України.

Крім того, РНБО України ухвалила рішення про направлення національного персоналу для участі нашої держави в операції ЄС «Алтея» у Боснії і Герцеговині та розглянула заходи щодо врегулювання проблемних питань фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Кабінетові Міністрів України доручено розібратися зі станом справ у АТ «Укрзалізниця» і у разі необхідності ухвалити «кардинальні рішення», зокрема, кадрові, сказав Секретар РНБО України.

Источник: rnbo.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»