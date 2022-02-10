РНБО збереться в Харкові

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 11 лютого в Харкові.

Джерело: Апарат РНБО у коментарі УП

Дослівно: "11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України у місті Харків".

Деталі: Як пояснили УП, засідання проведуть в області, яка я прикордонною з Росією, та обговорюватимуть питання формування сил територіальної оборони.

Що передувало: Економічна правда" пислала, що на найближчому засіданні РНБО можуть звільнити керівництво Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Источник: pravda.com.ua

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