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РНБО збереться в Харкові
Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 11 лютого в Харкові.
Джерело: Апарат РНБО у коментарі УП
Дослівно: "11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України у місті Харків".
Деталі: Як пояснили УП, засідання проведуть в області, яка я прикордонною з Росією, та обговорюватимуть питання формування сил територіальної оборони.
Що передувало: Економічна правда" пислала, що на найближчому засіданні РНБО можуть звільнити керівництво Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Источник: pravda.com.ua
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