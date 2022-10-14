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Робот-митець пройшов допит в британському парламенті

Робот-митець пройшов допит в британському парламенті

Роботи сьогодні роблять усе, від перевертання гамбургерів до обслуговування великих складів . І зараз один дає свідчення в кімнаті, повній британських законодавців.

Ai-Da, перший у світі « ультрареалістичний штучний інтелект-гуманоїд-робот-художник », був частиною парламентського розслідування про те, як технології вплинуть на творчі індустрії, повідомляє Reuters . Таким чином, він увійшов в історію як перший робот , який виступив у Палаті лордів.

«Я залежу від комп’ютерних програм і алгоритмів. Хоча я не живий, я все ще можу творити мистецтво», – Ай-Даповідомив комітет Палати лордів. За словами робота, робот використовує камери в очах, запрограмовані на алгоритми штучного інтелекту, і роботизовані руки для створення «візуально привабливих зображень».

Це свідчення було частиною запиту до законодавців, щоб краще зрозуміти, як розвиток нових технологій може вплинути на інтелектуальну власність і творчу робочу силу. Робот-гуманоїд-художник був розроблений Ейданом Меллером, арт-дилером і директором галереї. Меллер також був присутній на розслідуванні.

Мета створення робота з мистецькими здібностями полягала в тому, щоб думати про навколишній світ і ставити під сумнів, зазначає веб-сайт Ai-Da . Точніше кажучи, робот-художник «створює мистецтво, тому що мистецтво більше не повинно бути обмежено лише вимогою людської волі».

Під час сесії Ай-Да також запитали про роль технологій у створенні мистецтва в майбутньому.

«Немає чіткої відповіді щодо впливу на ширше поле [мистецтва], оскільки технологія може бути як загрозою, так і можливістю для художників, які створюють мистецтво», — сказав Ай-Да у відповідь.

Тіна Стоуелл, голова комітету, на початку сесії зазначила, що це було «серйозне розслідування» і що Ai-Da «надає докази, але не є свідком самостійно, і вона не має такого ж статусу, як людина».

Під час сеансу Ай-Да зачитував помилки з підготовленого сценарію, і його довелося перезавантажити , повідомляє Guardian .

Ейдан Меллер не відразу відповів на запит Fortune про коментар.

Робот був розроблений вченими з Оксфордського університету в лютому 2019 року і був названий на честь математика і програміста XIX століття Ади Лавлейс. Він створив кілька творів сучасного мистецтва, які включають картини, малюнки та скульптури. На честь платинового ювілею покійної королеви Єлизавети цього року компанія написала портрет під назвою Algorithm Queen.

Джерело: internetua.com

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