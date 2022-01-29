Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 130

Роботизована платформа “Миротворець” пройшла заводські випробування

Роботизована платформа “Миротворець” пройшла заводські випробування

Конструкторсько-виробниче підприємство “Синергія” провело заводські випробування своєї роботизованої плаваючої платформи “Миротворець”.

Відповідне відео з випробувань компанія опублікувала у своєму аккаунті на Youtube, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Як стверджується у відео, під час випробувань роботизована платформа виконувала умовну задачу з термінового доставлення медикаментів пораненим в зону бойових дій.

Випробування проходили в зимових умовах – “Миротворець” успішно перетнув засніжене поле і, як стверджується у відео, загалом може “проїжджати там, де не проїдуть позашляховики” та “легко долає засніжені грунти, паводки, річки, болота”.

Зазначається, що управління платформою здійснювалося на відстані 2000-2300 м в умовах непрямої видимості. Водночас максимальна дальність керування платформою – до 5000 м.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що роботизована плаваюча універсальна платформа «Миротворець» активно проходила заводські випробування з осені минулого року. Значну частину цієї роботи проведено у 169-у Навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил України «Десна».

Роботизована платформа “Миротворець” пройшла заводські випробування

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Фото: Мілітарний

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

"Терпіла незручності 10 років": у Луцьку медики видалили жінці 15-кілограмову грижу (ФОТО)
Сегодня 09:45    0
Медсестри, які працюють в закладах освіти, можуть отримувати зарплату у 13 500 гривень
Сегодня 09:33    49
«Категорично відкидаємо»: в МЗС України відповіли на заяви угорського міністра Сійярто щодо нацменшин
Сегодня 09:10    80
Український супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30») після зовнішнього впливу не зміг скоригувати свою орієнтацію та перейшов у режим енергоощадження
Сегодня 08:37    137
США закликали Китай вплинути на РФ, щоб не допустити вторгнення в Україну
Сегодня 08:16    131
У Києві відбудеться круглий стіл на тему «Використання хмарних технологій. Нагальність та актуальність законопроєкту Про хмарні послуги»
Сегодня 07:12    125
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 січня 2022 року
Сегодня 06:41    121
Лаврову не сподобалось рішення Верховної Ради про ПЗРК для добровольців
Сегодня 06:10    240
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    179
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    198
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 