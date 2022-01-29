Роботизована платформа “Миротворець” пройшла заводські випробування

Конструкторсько-виробниче підприємство “Синергія” провело заводські випробування своєї роботизованої плаваючої платформи “Миротворець”.

Відповідне відео з випробувань компанія опублікувала у своєму аккаунті на Youtube, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Як стверджується у відео, під час випробувань роботизована платформа виконувала умовну задачу з термінового доставлення медикаментів пораненим в зону бойових дій.

Випробування проходили в зимових умовах – “Миротворець” успішно перетнув засніжене поле і, як стверджується у відео, загалом може “проїжджати там, де не проїдуть позашляховики” та “легко долає засніжені грунти, паводки, річки, болота”.

Зазначається, що управління платформою здійснювалося на відстані 2000-2300 м в умовах непрямої видимості. Водночас максимальна дальність керування платформою – до 5000 м.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що роботизована плаваюча універсальна платформа «Миротворець» активно проходила заводські випробування з осені минулого року. Значну частину цієї роботи проведено у 169-у Навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил України «Десна».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Фото: Мілітарний

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