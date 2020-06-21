Роботу громадських приймалень НАБУ та проведення відкритого конкурсу на посади відновлено

З 18 червня 2020 року робота громадських приймалень НАБУ, особистий прийом громадян Директором та іншими працівниками, проведення відкритого конкурсу для призначення на посади відновлено. Заходи та прийоми громадян здійснюються з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

З графіком прийому громадян Директором НАБУ та його заступниками можна ознайомитись тут https://nabu.gov.ua/pryyom-gromadyan

За переліком вакансій, графіком проведення тестувань та співбесід слідкуйте тут https://nabu.gov.ua/vakansii

Повідомити про корупційне правопорушення Ви можете шляхом:

● Направлення офіційного звернення на поштову адресу Національного антикорупційного бюро України (03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3);

● Звернення до приймальні громадян НАБУ за адресою вул. Василя Сурикова, 3;

● Повідомлення на спеціальну телефонну лінію: 0-800-213-200;

● Заповнення онлайн форми на офіційному веб-сайті Бюро www.nabu.gov.ua в розділі «Зворотній зв’язок».

Звернутись до територіальних управлінь НАБУ можливо за адресами:

● Львівське територіальне управління Національного бюро, 79007, Львівська область, місто Львів, Шевченківський район, вулиця Грекова О. генерала, будинок 3;

● Одеське територіальне управління Національного бюро, 65107, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Канатна, будинок 83;

● Харківське територіальне управління Національного бюро, 61060, Харківська область, місто Харків, Немишлянський район, проспект Московський, будинок 140 ЛІТ. «А-2».

Проте, наполегливо просимо віддавати перевагу засобам електронного зв’язку з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Источник: nabu.gov.ua

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