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Родичі захисників «Азовсталі» створили власну організацію, щоб повернути героїв додому

Родичі захисників «Азовсталі» створили власну організацію, щоб повернути героїв додому

Родичі захисників «Азовсталі» створили власну організацію, щоб повернути героїв додому

«Жінки зі сталі» – рада дружин та матерів, організація має стати медіатором між владою та родинами героїв і координувати процес їхнього повернення додому. Про її створення заявили родичі захисників на брифінгу в Медіацентрі.

Наші хлопці героїчно виконали свій наказ. Наступний наказ був – скласти зброю та зберегти свої життя. Ми маємо почати новий етап боротьби – за повернення їх додому, – розповіла Наталія Зарицька, дружина бійця полку «Азов».

Рада матиме Telegram-канал для координації дій щодо повернення військових.

Источник: https://t.me/spravdi/9471

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