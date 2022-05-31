Родичі захисників «Азовсталі» створили власну організацію, щоб повернути героїв додому

«Жінки зі сталі» – рада дружин та матерів, організація має стати медіатором між владою та родинами героїв і координувати процес їхнього повернення додому. Про її створення заявили родичі захисників на брифінгу в Медіацентрі.

Наші хлопці героїчно виконали свій наказ. Наступний наказ був – скласти зброю та зберегти свої життя. Ми маємо почати новий етап боротьби – за повернення їх додому, – розповіла Наталія Зарицька, дружина бійця полку «Азов».

Рада матиме Telegram-канал для координації дій щодо повернення військових.

Источник: https://t.me/spravdi/9471

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