Родители могут получить помощь на новорожденного и в случае пропуска ими сроков подачи заявления на такую помощь

Получение помощи новорожденному – конституционное право ребенка.

Материальная помощь должна быть потрачена на содержание детей, а не их родителей. Поэтому в случае пропуска по уважительным причинам родителями сроков подачи соответствующего заявления органы социальной защиты все равно обязаны ее выдать.

Такое решение принял Верховный Суд Украины, рассмотрев кассацию на отказ одного из управлений труда и соцзащиты населения в выдаче помощи переселенцу.

Из-за политических событий истец не смог в 2014 году подать вовремя заявление на получение помощи на новорожденного и даже получить свидетельство о рождении ребенка. Поэтому ВСУ восстановил его право на получение такой госпомощи.

Напомним, что на Харьковщине начали выдавать «бэби-боксы».

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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