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Роднянский-младший разрабатывает реформы в правительстве Гончарука

Роднянский-младший разрабатывает реформы в правительстве Гончарука

Сын продюсера Александра Роднянского, которого также зовут Александр, является советником по экономическим вопросам в украинском правительстве.

Это он подтвердил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, сотрудничать с командой Зеленского он начал еще летом.

"Я изначально отвечал за внутреннюю согласованность всей экономической программы реформ, ее идеологию, базовые принципы и направления. Потом я лично писал всю первую программу (важно уточнить: это не был план действий правительства, а немного иная и более детальная, отчасти, версия). После того, как правительство приступило к работе я, в основном, занимаюсь координацией финансовых реформ с НБУ, подготовкой реформы рынка труда (которую я инициировал), и участвую в обсуждениях большой налоговой реформы", - сказал он.

Он отметил, что все это делает "благодаря экспертизе и умениям, часто вопреки семейным связям, и уж точно не благодаря им, как становится все более и более очевидно по общественной реакции".

Александр Роднянский изучал экономику в Принстонском университете и Лондонской школе экономики. Преподовал в британском Кембриджском университете.

Как сообщает Reuters, он покинул Украину в 6-летнем возрасте. С 2009 по 2011 года он был руководителем отдела развития бизнеса в кинокомпании своего отца.

Роднянский старший является украинским режиссером, продюсером и основателем телеканала "1+1".

Напомним

• 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.

• Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).

• Министром финансов стала Оксана Маркарова, которая занимала эту должность ранее.

Источник: pravda.com.ua

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Темы: кабмин

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