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Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров

Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать на Луне российскую базу и изучать спутник Земли с помощью роботов-аватаров, передаёт РИА «Новости».

— Речь идёт именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны, — заявил Рогозин, рассказывая о лунной программе России.

О сроках создания лунной базы Рогозин не рассказал. При этом «Роскосмос» планирует осуществить первый пилотируемый полёт на Луну в 2030 году.

В 2015 году Рогозин рассказывал о планах создать российский космический самосвал – ракету «Феникс». На её разработку планируют потратить 52 миллиарда рублей.

Источник: breakingmad.me

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