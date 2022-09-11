Роковой цугцванг "спецоперации"

Контрнаступление ВСУ с целью деоккупации захваченных российским агрессором территорий страны прогрессирует. В фокусе внимания наступательные операции украинской стороны сразу в трёх областях: Харьковской, Донецкой и Луганской.

В течение последних дней поступают сообщения об освобождении украинцами Балаклеи, Изюма, Купянска, а также продвижении в сторону Волчанска. Силы оккупантов оказались в крайне тяжёлом положении в Лимане и, вероятно, будут выбиты из города. Более того, похоже, движется к концу само существование "ДНР", ведь местный главарь боевиков Пушилин дал указание вывозить награбленное на Донбассе в Ростов. Он сам теперь записывает видео в духе "все под контролем" из уезжающего в неизвестном направлении броневика.

Также под вопросом судьба "ЛНР", ведь ВСУ продвигаются в направлении Лисичанска. В первых рядах, сверкая пятками, бегут некогда борзые военкоры вроде рыжего выродка Пегова.

Одновременно на херсонском направлении продолжаются активные бои. К слову, пресловутый Небензя признал очередную "потерю периферийных деревень".

На фоне падения фронтов кое-где уже сквозят отчётливые мысли о "Харьковской катастрофе" и прочая. На лицо не только явное российское военное поражение, но и невероятно мощный удар по имиджу Путина. Серое, никчемное существо с камарильей зажравшихся силовиков – явно не Сталин со своей ставкой. Последние иллюзии на сей счёт отпали.

Мантра о том, что "спецоперация идёт по плану", обзавелась новыми формулировками: вывод окруженных группировок в районе Изюма – большой успех "славного русского воинства".

Пресс-служба МО рф признала, что "в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск" на территорию Донецкой области. Шойгу можно давать генералиссимуса: какие маневры, многоходовки и перегруппировки – заглядение!

Путин даже бровью не повел по части очередной несостыковки с планом "СВО", а тусуется на праздновании 875-летия Москвы. "Сердечно поздравляю москвичей, да и всю россию", – заявил дед и стал дожидаться большого салюта. Перед ЕДГ нельзя тушеваться, а то "Единой россии" полный кирдык. Уже звучат и открытые призывы московских депутатов к Путину сложить полномочия, ведь при нем наметился регресс жизни россиян.

Пока "царь" наслаждается видами дерзко преображенных кварталов Москвы, над ним явно сгущаются тучи. Угроза исходит от группировки "патриотов", которые вопят о вездесущей измене в верхах, тотальной некомпетентности верхушки, которую детально информировали о приближении огромной беды на фронте. Почему лгали и сейчас лгут про "тактическое просачивание"? Никто не верит, что Шойгу и Ко сконцентрированы на "освобождении Донбасса", превращенного путинскими Z-фашистами в руины.

Дырявая проститутка Симоньян затыкает часть "патриотов" тезисами о "великом отступлении 1915 года" и будущем Брусиловском прорыве. Но ей и ей подобной медиа-обслуге в лицо плюют непродажные охранители. Они четко артикулируют призывы к госперевороту в россии, ведь Путин – безответственное отродье, от которого нужно спасать страну. По его скудоумию ликвидированы "союзные силы", трясутся за свои жизни немногочисленные коллаборанты, могилизированы лучшие части армии, предельно истощены запасы вооружений.

У потенциальной хунты на фоне катастрофы даже выработана программа действий. Во-первых, создание правительства под названием "Политический центр управления войной". Во-вторых, смена позиционирования с "СВО" на "войну". В-третьих, мобилизация экономики.

Звучит все логично, однако горькая правда в том, что ресурсы рф не безграничны на фоне санкций и тихого ограбления россиян партнёрами с Востока. Да россияне не хотят воевать поголовно, война непопулярна, а проигранная война – втройне. Однако, даже если путч не состоится вследствие допущенных на фронте роковых ошибок, режим может рухнуть из-за внутренней дестабилизации. Полный цугцванг, полный.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/723

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