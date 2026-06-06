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Року 1561 в Нюрнберзі досить великим тиражем була надрукована гравюра Георга Бресслейна «Звірства московитів у Лівонії»

Року 1561 в Нюрнберзі досить великим тиражем була надрукована гравюра Георга Бресслейна «Звірства московитів у Лівонії»

На ній зображені три повішені на дереві оголені жінки, в яких стріляють з луків військові в московсько-татарському одязі. Під деревом же були тіла вбитих дітей.

Гравюра була з підписом:

«Дуже мерзотні, жахливі, досі нечувані, істинно нові звістки, які звірства роблять московити з полоненими християнами з Ліфляндії, чоловіками та жінками, дітьми і цнотливими дівчатами, і яку шкоду щодня завдають їм у їхній країні»

Час йде, змінюються епохи та світогляд людей, нації та окремі люди розвиваються, а московити вдосконалюються лише у своїх звірствах.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/12906

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