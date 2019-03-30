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Роман Труба: У день виборів ДБР працюватиме в особливому режимі

Роман Труба: У день виборів ДБР працюватиме в особливому режимі

Центральний апарат та територіальні управління Державного бюро розслідувань напередодні та у день виборів працюватимуть в особливому порядку. Про це розповів Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час брифінгу, який відбувся 28 березня 2019 року в приміщенні інформаційного агентства «Укрінформ».

«Державне бюро розслідувань буде моніторити порушення виборчого законодавства, цілодобово приймати повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства та реагувати у випадках, коли мова буде йти про суб'єктів, які підслідні ДБР», − анонсував Роман Труба.

Керівник ДБР нагадав, що до підслідності ДБР належать топ-посадовці, зокрема народні депутати, правоохоронці, судді та особи, що вчинили військові злочини.

«Просимо повідомляти інформацію про вчинені злочини, пов’язані з виборчим процесом особами, підслідними ДБР, за телефонами спеціальних гарячих ліній, що працюватимуть цілодобово в центральному апараті та територіальних управліннях ДБР, а також за допомогою онлайн форм зворотного зв'язку на офіційному веб-сайті ДБР», — наголосив Директор ДБР.

Контакти гарячих телефонних ліній Державного бюро розслідувань:

центральний апарат ДБР: (068) 966-70-09;

теруправління ДБР, розташоване у м. Києві (поширює свою діяльність на м. Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську обл.): (068) 360-76-74;

теруправління ДБР, розташоване у м. Краматорськ (поширює свою діяльність на Донецьку та Луганську обл.): (095) 554-84-24, (098) 454-84-27;

теруправління ДБР, розташоване у м. Полтаві (поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську обл.): (095) 698-57-02;

теруправління ДБР, розташоване у м. Львові (поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську обл.): (098) 303-59-70;

теруправління ДБР, розташоване у м. Миколаєві (поширює свою діяльність на Кіровоградську, Миколаївську, Одеську обл.): (096) 894-57-47;

теруправління ДБР, розташоване у м. Мелітополі (поширює свою діяльність на АР Крим, Запорізьку, Херсонську обл., м. Севастополь): (0619) 49-04-60;

теруправління ДБР, розташоване у м. Хмельницькому (поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку обл.): (0382) 61-90-11; (098) 777-34-02.

Источник: dbr.gov.ua

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