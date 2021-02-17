Росія агресивно намагається збільшити свою присутність у світовому океані
У Росії тривають роботи зі спорудження дослідницького судна спеціального призначення для міністерства оборони РФ
17 грудня 2019 року Міністерство оборони РФ та акціонерне товариство “Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз” (Санкт-Петербург) уклали державний контракт № Н/1/9/0734/ГК-19-ДГОЗ щодо виконання дослідно-конструкторської роботи “Строительство, проведение испытаний и сдачи головного океанографического исследовательского судна специального назначения проекта 22011” (шифр роботи – “Притяжение”). Згідно з контрактом акціонерне товариство розпочало роботу з розроблення конструкторської документації.
31 серпня 2020 року АТ “ЦКБМТ “Алмаз” та публічне акціонерне товариство “Выборгский судостроительный завод” уклали договір № К18/20-22011-6/731/20-ВСЗ про будівництво на промислових потужностях ПАТ океанографічного дослідницького судна спеціального призначення проєкту 22011, заводський № 236.
На кінець 2020 року фахівці ПАТ “Выборгский судостроительный завод”:
відпрацювали документ “Принципиальная технология строительства океанографического исследовательского судна специального назначения проекта 22011”;
визначили перелік підприємств-співвиконавців ДКР “Притяжение” для розроблення та виробництва окремих спеціальних систем (обладнання) для судна проєкту 22011;
розпочали роботи з підприємствами-співвиконавцями щодо уточнення номенклатури, цін, строків та кількості спеціальних систем (обладнання), які мають постачатися для подальшого оснащення судна проєкту 22011.
Згідно з офіційними даними вказане судно призначене для проведення океанографічних досліджень у світовому океані та пошуково-рятувальних операцій.
Проте головним призначенням судна є ведення радіоелектронної розвідки в будь-якій частині світового океану. Про це свідчить його специфічне технічне устаткування. Також судно може долати крижані поля, тож матиме необмежений район плавання.
На судно проєкту 22011 заплановано встановити:
● систему корабельного моніторингу з функціями контролю та управління;
● бортовий тренажер “ГС-22011”;
● науково-дослідний бортовий комплекс для надводних кораблів “КНИБ- НК”;
● навігаційні радіолокаційні станції “МР-2318” та “МР-231-З”; станцію гідроакустичного зв’язку та пеленгування “Структура-35-СВН” з підйомно-спусковим пристроєм;
● комплекс навігаційно-гідрографічного гідроакустичного обладнання; гідроакустичну станцію виявлення підводних диверсійних сил та засобів “МГ-757Л” з підйомно-спусковим пристроєм;
● багатопроменевий ехолот зі стаціонарними приймальною та передавальною антенами;
● вимірювач профілю швидкості звуку у воді з поворотно-висувним пристроєм;
● радіолокаційні відповідачі “4302-01”, “4302-04”;
● автоматизований комплекс радіозв’язку “П-454К”;
● автоматизований комплекс радіорозвідки “Р-730М4”;
● радіолокаційний комплекс контролю джерел радіовипромінювання та висвітлення радіоелектронної й об’єктової обстановки “Платан-МР”;
● радіолокаційний комплекс “ОР-63”;
● підйомно-транспортний пристрій для виробу “3062К”;
● пристрій для транспортування та підйому автономної підводної капсули; шахтовий підйомно-спусковий пристрій для універсального комплексу, який буксирується;
● пристрій для спуску/підйому людей у шахті універсального комплексу, який буксирується;
● універсальний багатоканальний комплекс, який буксирується;
● підйомно-спусковий пристрій навігаційної гідроакустичної системи “Posidonia”;
● уніфіковані візири спостереження та цілевказівки “УВ-450” (з візуальним каналом) та “УВ-450-01” (без візуального каналу);
● автоматизовану систему управління судном “АСУ-22011”; комплект приладів та обладнання системи дистанційного управління; систему контролю огляду приміщень; систему індикації вологості;
● агрегати компресорно-конденсаторні морські “АККМ-7.5” та “АККМ-15”;
● дизель-генератори “Hyundai НiМSEN 6Н25/ЗЗН” номінальною потужністю 1881 кВт та 1325 кВт;
● гребні електродвигуни “АДР-2400-6”;
● гвинторульові колонки “NКР-500”;
Основні характеристики судна проєкту 22011:
● довжина – 127,2 м;
● ширина – 18 м;
● осадка – 6 м;
● екіпаж – близько 60 осіб;
● водотоннажність – близько 6000 т;
● максимальна швидкість – близько 15 вузлів.
Орієнтовна початкова ціна судна проєкту 22011 – близько 18 млрд рублів, яка надалі коригуватиметься з урахуванням особливостей проєкту.
Державні ходові випробування та приймання/передавання судна заплановані на травень-листопад 2025 року. На початок 2021 року інформації щодо будівництва судна проєкту 22011 немає.
Таким чином, керівництво Російської Федерації продовжує нарощувати військово-морську присутність у світовому океані, в тому числі шляхом будівництва кораблів спеціального призначення.
З огляду на номенклатуру спеціального обладнання для судна проєкту 22011 можна стверджувати, що, окрім дослідницької та пошуково-рятувальної діяльності, корабель також буде вести розвідувальну діяльність (зокрема радіоелектронну розвідку).
Незважаючи на економічні санкції та заходи керівництва РФ щодо імпортозаміщення, для оснащення судна проєкту 22011 передбачається застосовувати дизель-генератори компанії “Hyndai”.
Перше судно проекту 22011 було побудоване для міністерства оборони РФ у 2015 році.
Источник: gur.gov.ua