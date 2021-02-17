Росія агресивно намагається збільшити свою присутність у світовому океані

У Росії тривають роботи зі спорудження дослідницького судна спеціального призначення для міністерства оборони РФ

17 грудня 2019 року Міністерство оборони РФ та акціонерне товариство “Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз” (Санкт-Петербург) уклали державний контракт № Н/1/9/0734/ГК-19-ДГОЗ щодо виконання дослідно-конструкторської роботи “Строительство, проведение испытаний и сдачи головного океанографического исследовательского судна специального назначения проекта 22011” (шифр роботи – “Притяжение”). Згідно з контрактом акціонерне товариство розпочало роботу з розроблення конструкторської документації.

31 серпня 2020 року АТ “ЦКБМТ “Алмаз” та публічне акціонерне товариство “Выборгский судостроительный завод” уклали договір № К18/20-22011-6/731/20-ВСЗ про будівництво на промислових потужностях ПАТ океанографічного дослідницького судна спеціального призначення проєкту 22011, заводський № 236.

На кінець 2020 року фахівці ПАТ “Выборгский судостроительный завод”:

відпрацювали документ “Принципиальная технология строительства океанографического исследовательского судна специального назначения проекта 22011”;

визначили перелік підприємств-співвиконавців ДКР “Притяжение” для розроблення та виробництва окремих спеціальних систем (обладнання) для судна проєкту 22011;

розпочали роботи з підприємствами-співвиконавцями щодо уточнення номенклатури, цін, строків та кількості спеціальних систем (обладнання), які мають постачатися для подальшого оснащення судна проєкту 22011.

Згідно з офіційними даними вказане судно призначене для проведення океанографічних досліджень у світовому океані та пошуково-рятувальних операцій.

Проте головним призначенням судна є ведення радіоелектронної розвідки в будь-якій частині світового океану. Про це свідчить його специфічне технічне устаткування. Також судно може долати крижані поля, тож матиме необмежений район плавання.

На судно проєкту 22011 заплановано встановити:

● систему корабельного моніторингу з функціями контролю та управління;

● бортовий тренажер “ГС-22011”;

● науково-дослідний бортовий комплекс для надводних кораблів “КНИБ- НК”;

● навігаційні радіолокаційні станції “МР-2318” та “МР-231-З”; станцію гідроакустичного зв’язку та пеленгування “Структура-35-СВН” з підйомно-спусковим пристроєм;

● комплекс навігаційно-гідрографічного гідроакустичного обладнання; гідроакустичну станцію виявлення підводних диверсійних сил та засобів “МГ-757Л” з підйомно-спусковим пристроєм;

● багатопроменевий ехолот зі стаціонарними приймальною та передавальною антенами;

● вимірювач профілю швидкості звуку у воді з поворотно-висувним пристроєм;

● радіолокаційні відповідачі “4302-01”, “4302-04”;

● автоматизований комплекс радіозв’язку “П-454К”;

● автоматизований комплекс радіорозвідки “Р-730М4”;

● радіолокаційний комплекс контролю джерел радіовипромінювання та висвітлення радіоелектронної й об’єктової обстановки “Платан-МР”;

● радіолокаційний комплекс “ОР-63”;

● підйомно-транспортний пристрій для виробу “3062К”;

● пристрій для транспортування та підйому автономної підводної капсули; шахтовий підйомно-спусковий пристрій для універсального комплексу, який буксирується;

● пристрій для спуску/підйому людей у шахті універсального комплексу, який буксирується;

● універсальний багатоканальний комплекс, який буксирується;

● підйомно-спусковий пристрій навігаційної гідроакустичної системи “Posidonia”;

● уніфіковані візири спостереження та цілевказівки “УВ-450” (з візуальним каналом) та “УВ-450-01” (без візуального каналу);

● автоматизовану систему управління судном “АСУ-22011”; комплект приладів та обладнання системи дистанційного управління; систему контролю огляду приміщень; систему індикації вологості;

● агрегати компресорно-конденсаторні морські “АККМ-7.5” та “АККМ-15”;

● дизель-генератори “Hyundai НiМSEN 6Н25/ЗЗН” номінальною потужністю 1881 кВт та 1325 кВт;

● гребні електродвигуни “АДР-2400-6”;

● гвинторульові колонки “NКР-500”;

Основні характеристики судна проєкту 22011:

● довжина – 127,2 м;

● ширина – 18 м;

● осадка – 6 м;

● екіпаж – близько 60 осіб;

● водотоннажність – близько 6000 т;

● максимальна швидкість – близько 15 вузлів.

Орієнтовна початкова ціна судна проєкту 22011 – близько 18 млрд рублів, яка надалі коригуватиметься з урахуванням особливостей проєкту.

Державні ходові випробування та приймання/передавання судна заплановані на травень-листопад 2025 року. На початок 2021 року інформації щодо будівництва судна проєкту 22011 немає.

Таким чином, керівництво Російської Федерації продовжує нарощувати військово-морську присутність у світовому океані, в тому числі шляхом будівництва кораблів спеціального призначення.

З огляду на номенклатуру спеціального обладнання для судна проєкту 22011 можна стверджувати, що, окрім дослідницької та пошуково-рятувальної діяльності, корабель також буде вести розвідувальну діяльність (зокрема радіоелектронну розвідку).

Незважаючи на економічні санкції та заходи керівництва РФ щодо імпортозаміщення, для оснащення судна проєкту 22011 передбачається застосовувати дизель-генератори компанії “Hyndai”.

Перше судно проекту 22011 було побудоване для міністерства оборони РФ у 2015 році.

Источник: gur.gov.ua

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