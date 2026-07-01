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росія формує ще один «тіньовий флот» для обходу майбутніх санкцій ЄС - СЗРУ

росія формує ще один «тіньовий флот» для обходу майбутніх санкцій ЄС - СЗРУ

росія почала формувати резервний «тіньовий флот» танкерів для перевезення скрапленого природного газу. Головна мета кремля – встигнути підготуватися до масштабних санкцій Євросоюзу, які набудуть чинності 1 січня 2027 року.

Нові обмеження повністю заблокують доступ російських суден до європейських терміналів. Це змушує москву шукати обхідні шляхи, аби за будь-яку ціну зберегти поточні обсяги експорту газу та фінансування держбюджету.

росія використовує анонімні структури й заплутані ланцюжки власності для викупу старих танкерів по всьому світу. За останні п’ять місяців на російський ринок надійшло шість старих танкерів-газовозів. До того ж, з лютого 2024 року по травень 2025 року через підставні компанії вже було придбано сім аналогічних суден.

У першому кварталі 2026 року росія у близькосхідного власника викупила чотири газовози – ORION, KOSMOS, MERKURYY та LUCH. Вік кожного з них перевищує 19 років, і всі вони вже залучені до транспортування російського скрапленого природного газу.

Загальний обсяг «тіньового СПГ-флоту» рф наразі зріс приблизно до 23 одиниць.

Використання зношеного, старого флоту без належного міжнародного страхування та техогляду дозволяє росії частково обходити обмеження. Проте експерти зазначають, що такі дії суттєво підвищують екологічні ризики під час транспортування газу та збільшують логістичні витрати агресора.

Джерело: szru.gov.ua

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