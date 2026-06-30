Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:41
Просмотров: 67

росія під виглядом цивільної роботи заманила в армію близько 800 перуанців

росія під виглядом цивільної роботи заманила в армію близько 800 перуанців

Як повідомляє (https://edition.cnn.com/2026/06/28/americas/russia-ukraine-peruvian-fighters-latam-intl) CNN, сотні чоловіків, які вирушили до рф на заробітки, зрештою опинилися на передовій.

Вербувальники заманюють перуанців через соцмережі, обіцяючи посади кухарів чи охоронців. Проте після прибуття в іноземців забирають телефони, змушують підписувати контракти російською мовою і без підготовки відправляють у зону бойових дій.

«Вони ніколи не казали, що він їде на війну. Це просто гарматне м'ясо», — розповідають родичі зниклих, які роками не можуть домогтися допомоги від влади.

Прокуратура Перу розслідує 36 таких випадків та кваліфікує їх як торгівлю людьми. У МЗС країни стверджують, що мають 247 офіційних запитів. Адвокат сімей завербованих стверджує, що в лави армії рф потрапили щонайменше 800 перуанців.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/68178

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ukraine Recovery Conference 2026: мільярдні інвестиції, нові фонди відновлення та посилення партнерства України з Європою
Сегодня 08:11    3
Оперативна інформація станом на 08:00 30.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    16
Важкі бомбери завдають нищівних ударів: вражаючі кадри від РУБпАК «PRIME» (ВІДЕО)
Сегодня 07:56    32
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:48    127
Дебензинізація окупантів у Криму — “Примари” ГУР продовжують системне знищення ворожої військової логістики
Сегодня 07:26    61
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно
Сегодня 07:21    90
Бойова робота прикордонників за тиждень
Сегодня 07:04    77
Підприємство з Сум під час війни поставляло обладнання для російських АЕС
Сегодня 06:56    87
Очільник МЗС Естонії: падіння українських дронів на територію країн НАТО — це прийнятна ціна за знищення російських НПЗ і військових об’єктів
Сегодня 06:49    86
У Польщі затримали 9 українців і кількох білорусів, ймовірно, завербованих рф
Сегодня 06:42    93
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 