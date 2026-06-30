росія під виглядом цивільної роботи заманила в армію близько 800 перуанців

Як повідомляє (https://edition.cnn.com/2026/06/28/americas/russia-ukraine-peruvian-fighters-latam-intl) CNN, сотні чоловіків, які вирушили до рф на заробітки, зрештою опинилися на передовій.

Вербувальники заманюють перуанців через соцмережі, обіцяючи посади кухарів чи охоронців. Проте після прибуття в іноземців забирають телефони, змушують підписувати контракти російською мовою і без підготовки відправляють у зону бойових дій.

«Вони ніколи не казали, що він їде на війну. Це просто гарматне м'ясо», — розповідають родичі зниклих, які роками не можуть домогтися допомоги від влади.

Прокуратура Перу розслідує 36 таких випадків та кваліфікує їх як торгівлю людьми. У МЗС країни стверджують, що мають 247 офіційних запитів. Адвокат сімей завербованих стверджує, що в лави армії рф потрапили щонайменше 800 перуанців.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/68178

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