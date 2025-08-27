Держава
Сегодня 09:44
росія підставила Іран у війні з Ізраїлем

Незважаючи на публічне зближення, відносини між росією та Іраном пронизані недовірою та прихованим суперництвом. Обидві країни, попри економічну співпрацю, розглядають одна одну радше як потенційних ворогів, ніж надійних союзників, що підтверджується взаємним шпигунством і суперечливими геополітичними інтересами.

У червні 2025 року під час 12-денного конфлікту між Іраном та Ізраїлем член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр звинуватив росію у передачі Ізраїлю розвідданих про розташування іранських систем ППО. За його словами, це свідчить про марність «стратегічного союзу» з москвою. «росія засудила напад Ізраїлю на Іран лише на словах, але фактично сприяла йому», – заявив Садр. Цей інцидент підкреслив крихкість партнерства, де економічні зв’язки не гарантують політичної лояльності.

Після 2022 року росія інвестувала значні кошти в Іран, ставши у 2024 році найбільшим іноземним інвестором в Ісламській Республіці. У 2023 році обсяг російських інвестицій становив $2,7 млрд, а в нафтогазовий сектор москва пообіцяла вкласти ще $8 млрд. У Бушері працює російська атомна станція, триває будівництво її другої черги, а у провінції Хормозган будується ТЕС «Сірік». російська нафтова компанія «ЗН Восток» активно діє в Ірані, а серед перспективних проєктів – залізниця «Решт – Астара», кредитована рф, і газопровід через Азербайджан.

Однак ці амбітні плани опинилися під загрозою. Історична недовіра, підкріплена сучасними конфліктами інтересів, робить «союз» двох режимів ілюзорним. москва втрачає не лише Іран, але й статус глобального гравця на Близькому Сході.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

