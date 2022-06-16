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росія перестане бути агресивною, коли відмовиться від ядерної зброї (ІНФОГРАФІКА)
Коли США вперше в історії застосували ядерну зброю, ніхто ще не розумів, наскільки жахливими будуть наслідки. Після цього країни домовились ніколи її не використовувати. Зараз розумні люди в усьому світі обговорюють, чи не використає росія ядерну зброю проти України.
Ну як же можна було деградувати до такого рівня?
Одна з гарантій того, що росія перестане бути агресивною - змусити її відмовитись від ядерної зброї.
Источник: https://t.me/uawarinfographics/729